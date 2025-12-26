JYP menetti dramaattisesti kahden maalin johtonsa Kärppiä vastaan nopeasti sen jälkeen, kun Tobias Winberg sai SM-liigaottelun toisessa erässä ison rangaistuksen poikittaisesta mailasta vastustajan niskan tienoille.
Kärpät oli kaventanut hetkeä aiemmin 1–3:een, kun vierasjoukkue sai runnottua kiekon toistamiseen maaliin. Osuma oli alkuun määrä hyväksyä, mutta hylättiin sittenkin maalivahdin häirinnän vuoksi. Sen lisäksi tilanteen yhteydessä Julius Hermosta rumasti niitanneelle Winbergille tuomittiin kuitenkin 5+10 pelirangaistus.
Kärpät pääsi pyörittämään loput toisesta erästä ylivoimalla ja onnistuikin maalinteossa kahdesti. Matyas Kanterin kavennus ja Roni Hirvosen tasoitus toivat pelin tasoihin 3–3.
