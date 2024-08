Muutoksen keskellä oleva Pelicans kasvattaa pelaajabudjettiaan – urheilupomo avaa haasteita: "Vaatii ison määrän töitä"

Valmennuksen lisäksi uusiutumista on myös pelaajistossa. Hyökkäyksestä poissa ovat muun muassa JYPiin jatkanut pistelinko Nate Schnarr ja Pohjois-Amerikkaan lähtevä Aatu Jämsen . Tilalle on tullut muun muassa paluumuuttaja Iikka Kangasniemi .

Puolustuksen aukkoja on tilkitty omien nuorten jatkosopimusten lisäksi Jukureista ja Ässistä tutulla Libor Zabranskylla ja viimeksi kanadalaisella Wyatt Kalynukilla , jonka sopimuksesta Pelicans kertoi torstaina . 27-vuotias puolustaja on luutinut 26 NHL-ottelussa ja pelannut viime kaudet AHL:ssä.

Photomotion / All Over Press

Photomotion / All Over Press

"Pitää pystyä kehittämään"

Kalynuk on meriiteiltään varsin nimekäs hankinta SM-liigaan, jonka ympärillä on kesän aikana käyty keskustelua sarjan vetovoiman hiipumisesta sen jälkeen, kun Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt nosti asian esiin Satakunnan Kansan haastattelussa.

Laukkanen arvioi, että ulkomaalaispelaajamarkkina on kaventunut. Laatupelaajien löytäminen on entistä vaikeampaa.

Pelaajabudjetissa kasvua

Joukkueen muutoksista huolimatta Laukkanen on luottavainen. Lähtijöitä on pystytty paikkaamaan ja nuoret pelaajat ovat jälleen vuoden verran kypsempiä ottamaan roolia. Lisää hankintoja ei ole juuuri nyt tulossa.

– Kyllä me tietysti aina pyritään siihen, että pitää vähän paremmin pystyä rakentamaan ja vahvistamaan joukkuetta. Sen (onnistumisen) aika näyttää. Kyllä sanoisin, että hyvät lähtökohdat on. On ihan hyvää nuorta ja hyvää kokenutta pelaajaa. Omia hyviä nuoria pelaajia, jotka odottavat vielä parasta aikaansa. Rakenne joukkueessa on todella hyvä.