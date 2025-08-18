Kiekko-Espoo: Suuret tappiot julki

Viime kaudella SM-liigaan nousseen Kiekko-Espoon taustayhtiö teki päättyneellä tilikaudella tuntuvan tappion. Kiekko-Espoo Oy:n liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa.

Espoolaisseuran Liiga-paikka varmistui maaliskuussa 2024, ja ensimmäinen tilikausi SM-liigaseurana käynnistyi 1. toukokuuta 2024.

Tulos jäi 717 000 euroa tappiolliseksi. Liikevaihtoa Kiekko-Espoo teki 30.4.2025 päättyneellä tilikaudella 6,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi aiemmasta peräti 4,8 miljoonaa, sillä seura pelasi vielä edellisellä tilikaudella Mestiksessä.

Kiekko-Espoo Oy:n yhtiökokous, jossa tulos käytiin läpi, pidettiin maanantai-iltana. Taloudellisen tuloksen MTV Urheilulle vahvistaa seuran toimitusjohtaja Henri Sneck.

– Seuran kokonaisbudjetin tekeminen oli kaikkiaan haastavaa, sillä SM-liiga-aika alkoi nopeasti sarjapaikan varmistuttua. Se ei kuitenkaan ole mikään selitys, emmekä missään tapauksessa ole tyytyväisiä tähän tulokseen, Sneck sanoo.

– Etenkin kiinteät kustannukset ja tapahtumista aiheutuvat kulut vaikuttivat tuntuvasti talouteen. Toisaalta, toki tiesimme olosuhteet, jotka meillä oli käytettävissä prosessin aikana, ja että toiminnalliset kulut ovat keskeinen osa tätä alaa, Sneck avaa sarjaportaan vaihtumisprosessia.

Vaikka seuran taustayhtiön tulos on merkittävästi tappiollinen, on Sneck luottavainen tulevasta.

– Seuran tilanne näyttää kaikkineen vakaalta ja hyvältä. Tulevaan kauteen oli aivan eri lähtökohdat valmistautua, sillä tiedämme nyt merkittävästi paremmin, miten toimia ja reagoida. Alkavan kauden pääsemme toimimaan siltä pohjalta, että perusasiat ovat nyt kunnossa.

Kiekko-Espoon kausi sujui urheilullisesti kelvosti. Seura pelasi pudotuspelien 1. kierroksella täyden viiden ottelun sarjan Tapparaa vastaan. Espoolaisseura tiedotti alkuvuodesta, että tappiot saattavat painua jopa miljoonaan euroon. Niin ei kuitenkaan käynyt.

– Urheilullisella menestyksellä, ei pelkästään pudotuspeleihin pääsemisellä, oli totta kai iso merkitys, että saimme tulosta oikaistua ennustetusta, Sneck päättää.