MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi päästeli kovat höyryt Kiekko-Espoon pelaamisesta heti jääkiekon SM-liigan avauskierroksen jälkeen.

Kivi, joka ennusti espoolaisseuraa peräti SM-liigan jumboksi kauden alla, sai tukea näkemykselleen valmistavista otteluista sekä tiistain liiga-avauksesta Pelicansia vastaan.

Viime kaudella Kiekko-Espoo oli pirteä tulokas, jonka menestys nojasi Kiven mukaan kahteen asiaan: Maalivahti Petteri Rimpiseen ja päävalmentaja Jyrki Ahon pelikirjan yksinkertaiseen kaavaan "peli auki ja kudille". Se toi Kiven mielestä joukkueelle hyvän tunnetason, mikä johti useisiin taisteluvoittoihin.

– Tästä (kauden avaus)pelistä voi sanoa, että tämä ei ole Jyrki Ahon peliä, Kivi linjasi Liigaviikossa torstaina.

Kivi vyörytti hälyttäviä näytteitä Kiekko-Espoon seisovasta pelistä Pelicans-vierasottelussa, jonka se hävisi jatkoajalla 0–1.

– Ihan kuin hidastetusta filmistä. Tämä on mielestäni surkeaa kiekkokontrollia, Kivi ärähtää.

Asiantuntijan mukaan nähdyllä "ei ole mitään tekemistä Jyrki Ahon lätkän kanssa".

– Jos he ovat nyt jostain syystä lähteneet kokeilemaan tätä, niin vaikeuksia on ollut ja tulee olemaan.

Yllä olevalla videolla Kivi kertoo myös epäilyksensä siitä, miksi Kiekko-Espoossa on lähdetty tälle tielle. Alla puolestaan analyysiä perjantain tv-ottelusta, jossa espoolaisnippu kohtaa IFK:n Helsingissä. Liigaviikon koko jakson, jossa nimetään muun muassa avauskierroksen tähdet ja kehutaan Ilveksen pelaamisen erästä osa-aluetta, näet MTV Katsomossa.

