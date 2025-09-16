KalPa muisti SM-liigan kotiottelussaan Kiekko-Espoota vastaan heinäkuussa menehtynyttä kuuluttajalegendaansa Tapani Miettistä.
61-vuotiaana kuollut Miettinen kuulutti KalPan kotiotteluissa 19 kauden ajan. Hän ehti nähdä kuopiolaisten ensimmäisen Suomen mestaruuden varmistumisen keväällä 2025.
KalPa voitti Kiekko-Espoon tiistai-illan ainoassa liigaottelussa maalein 4–2. Isäntien toisen maalin ylivoimalla laukonut Patrick Curry ja Benjamin Korhonen keräsivät ottelussa tehot 1+1. Espoolaisista Jere Väisänen viimeisteli liigauransa kaksi ensimmäistä maalia KalPan verkkoon.
1:11Patrick Curry laukoi näyttävästi KalPan 2-0-johtomaalin.