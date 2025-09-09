Urheilu
SM-liigakauden avauksessa heti raju tuomarivirhe? Tätä tilannetta puitiin MTV Urheilun studiossa

0:56imgOikeusmurha Lahdessa? MTV Urheilun liigastudio nosti esiin kuohuttavan ratkaisutilanteen
Julkaistu 59 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Jääkiekon SM-liigakausi 2025–26 starttasi tänään liikkeelle kuudella eri paikkakunnalla.

Kierrosraportti: SM-liigassa heti jättiyllätys

Lahdessa Pelicansin ja Kiekko-Espoon ottelu oli varsinaisen peliajan jälkeen lukemissa 0–0. Ratkaisu syntyi jatkoajalla, kun Daniel Nieminen levitti ja Elias Vilén siirsi kiekon verkkoon.

Kiekko-Espoo haastoi tilanteen potentiaalisena paitsiona. Sitä ei kuitenkaan löytynyt.

MTV Urheilun liigastudio nosti kuitenkin esiin osumaa edeltäneet tapahtumat, kun Kiekko-Espoon hyökkääjä Iikka Kangasniemi karkasi läpiajoon. Kangasnimeä rikottiin takaapäin, kun hän oli nokikkain Pelicansin maalivahdin Patrik Bartosakin kanssa.

Ottelun päätuomarit eivät tuominneet minkäänlaista rangaistusta tilanteesta. Suunta kääntyi ja Pelicans naulasi kamppailun ainoan osuman.

– Kyllä mää sanoisin, että kun takaapäin tuolla tavalla painetaan mailaa yläkäteen, ihan jäähyn arvoinen suoritus, MTV Urheilun liiga-asiantuntija Ari Vallin totesi.

– Ehdottomasti. Rankkari ja Iikka ampumaan, toinen asiantuntija Juhamatti Aaltonen komppasi Vallinin näkemystä.

Video tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.

Lisää aiheesta:

