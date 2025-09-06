SM-liigajoukkue vahvistuu näkyvästi kauden kynnyksellä

Jääkiekon SM-liigaseura Kiekko-Espoo vahvistuu puolustaja Kristian Näkyvällä. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Sopimus koskee alkavaa kautta. Näkyvän kiinnitys tapahtuu aivan sesongin kynnyksellä, sillä sarja alkaa ensi tiistaina.

– Olen tosi innoissani mahdollisuudesta pelata taas Espoossa. Täällä on hyvä porukka ja henki. Mahtavaa päästä rakentamaan uusia tarinoita vanhassa tutussa ympäristössä. Elokuussa pääsin joukkueen mukaan treenaamaan ja kopissa on hyvää energiaa ja hyvä fiilis. Kuukauden edetessä tuli mahdollisuus sopimukseen, ja tartuin siihen, Näkyvä kertoo seuran tiedotteessa.

Näkyvä, 34, on meritoitunut puolustaja. Hän on pelannut ulkomailla, pääasiassa Ruotsissa, edelliset 11 kautta. SHL:ssä vyölle on kertynyt 410 ottelua Luulajan, Linköpingin, Örebron ja Timrån riveissä. Näkyvä piipahti pari vuotta sitten myös Sveitsin liigassa.

Kiekko-Espoo on vahvistanut joukkuettaan hiljattain myös hyökkääjillä, kun Iikka Kangasniemi ja John Stevens liittyivät remmiin.