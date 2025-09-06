Urheilu
SM-liigajoukkue vahvistuu näkyvästi kauden kynnyksellä

Kristian Näkyvä.Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 36 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Jääkiekon SM-liigaseura Kiekko-Espoo vahvistuu puolustaja Kristian Näkyvällä. Seura kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Lue myös: Tässä ovat SM-liigajoukkueiden pelaajabudjetit – täällä isketään eniten pökköä pesään

Sopimus koskee alkavaa kautta. Näkyvän kiinnitys tapahtuu aivan sesongin kynnyksellä, sillä sarja alkaa ensi tiistaina.

Olen tosi innoissani mahdollisuudesta pelata taas Espoossa. Täällä on hyvä porukka ja henki. Mahtavaa päästä rakentamaan uusia tarinoita vanhassa tutussa ympäristössä. Elokuussa pääsin joukkueen mukaan treenaamaan ja kopissa on hyvää energiaa ja hyvä fiilis. Kuukauden edetessä tuli mahdollisuus sopimukseen, ja tartuin siihen, Näkyvä kertoo seuran tiedotteessa.

Näkyvä, 34, on meritoitunut puolustaja. Hän on pelannut ulkomailla, pääasiassa Ruotsissa, edelliset 11 kautta. SHL:ssä vyölle on kertynyt 410 ottelua Luulajan, Linköpingin, Örebron ja Timrån riveissä. Näkyvä piipahti pari vuotta sitten myös Sveitsin liigassa.

Kiekko-Espoo on vahvistanut joukkuettaan hiljattain myös hyökkääjillä, kun Iikka Kangasniemi ja John Stevens liittyivät remmiin.

Lue myös: Petri Matikainen räväytti heti JYP-kopissa – räväkkää tekstiä yllätysratkaisusta: "Meidän Mark Messier"
 

