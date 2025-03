Jyrki Aho läväyttää totuuden sensaatiomaisesta Petteri Rimpisestä – yksi huima piirre jaksaa yllättää

Täksi kaudeksi takaisin SM-liigaan nostettu Kiekko-Espoo ylsi heti paluusesongillaan pudotuspeleihin, kun se oli runkosarjassa kahdeksas. Taakse jäi muun muassa Tappara, jonka se kohtaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Nyt Kiekko-Espoo yrittää horjuttaa jättiä.

Kiekko-Espoo aloitti kauden räväkästi ja se keikkui kärjen tuntumassa marraskuun maajoukkuetauolle lähdettäessä. Hiljalleen tahti kuitenkin hiipui.

Mutta se, että Kiekko-Espoo ylsi heti liigapaluunsa jälkeen pudotuspeleihin, on varsin kunnioitettava saavutus.

– Ratsastimme välillä aallonharjalla ja otimme välillä ryöppyjä niskaamme. Uskon, että tämä kausi auttaa meitä tulevaisuudessa. Totta kai sitä haluaisi voittaa enemmän pelejä, mutta saavutimme tavoitteemme ja pääsimme pudotuspeleihin, Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho perkaa mennyttä runkosarjaa MTV Urheilulle.

Yksi iso syy sille, miksi Kiekko-Espoon tahti hyytyi vuodenvaihteen tienoilla, löytyi joukkueen maalinsuulta. Vasta 18-vuotias Petteri Rimpinen torjui syyskaudella upealla tavalla Kiekko-Espoon tolppien välissä. Hän nousi koko Liigan sensaatiopelaajaksi.

Kun Rimpinen lähti Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen matkaan MM-kisoihin, Kiekko-Espoo alkoi hävitä pelejä. Rimpisen poissaolon aikana Kiekko-Espoo otti 11 ottelusta vain kahdeksan pistettä. Se oli kyseisellä pätkällä koko Liigan heikoin joukkue.

Ennen kauden alkua kysymysmerkit kohdistuivat siihen, että pystyisikö Rimpinen jossain vaiheessa kamppailemaan ykköstorjujan asemasta espoolaisseurassa.

– Kyllä mää valehtelisin aika lailla, jos olisin ajatellut, että hän on meidän ykkösveskarimme, Aho myöntää avoimesti.

– Hän joutui kovaan paikkaan heti ensimmäisessä liigapelissään, kun hänet vaihdettiin maalille kesken ottelun, vieläpä täyden ”Nordiksen” (Helsingin vanha jäähalli) edessä. Toisaalta tuo saattoi olla paras mahdollinen paikka ottaa tuo asema haltuun, koska tuossa ei ehtinyt hirveästi miettimään. Silloin piti mennä vain torjumaan kiekkoja. Sehän se maalivahdin tarkoitus taitaa kuitenkin olla, Aho jatkaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Petteri Rimpinen (kuvassa keskellä, torjunta-asennossa) yrittää pysäyttää Tapparan tähdet pudotuspelisarjassa.Tomi Natri /All Over Press

Rimpinen pelasi lopulta 40 ottelussa, joissa hänen torjuntaprosenttinsa oli 91,2. Hänen päästettyjen maalien keskiarvonsa oli vain 2,35 osumaa per peli. Hänen xGAE-lukemansa eli päästettyjen maalien ja päästettyjen maalien odottaman erotus oli –18,68, mikä on Liigan toiseksi paras lukema heti Ässien Niklas Rubinin (–19,85) jälkeen.

Onko Rimpisen tarinassa yllättänyt jokin seikka?

– Hänen analyyttisyytensä. Eli se, että miten kypsästi hän analysoi omia tekemisiään ja omia tunteitaan. Tuo on sellainen piirre, mikä jaksaa yllättää minut. Fiksu nuori mies, Kiekko-Espoon päävalmentaja Jyrki Aho kehaisee.

– Hän ymmärtää sen, että jos ei lähde, niin hänellä on keinot siihen, miten se peli lähtee rullaamaan. Hän on kylmäpäinen kaveri, jolla pitää välillä vähän roiskuakin. Omaa tunnetilaa pitää pystyä säätelemään. Jos mietin itseäni tuon ikäisenä (18v), kyllä silloin olisi saanut olla kontrollia paljon enemmän, Aho naurahtaa.

Horjuuko?

Kiekko-Espoo kohtaa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Tapparan, joka jahtaa nyt neljättä perättäistä mestaruuttaan.

– Onhan tuo kova organisaatio. Moninkertainen Suomen mestari, Kiekko-Espoon luotsi Aho aloittaa.

– Toivoisin, että jonain päivänä Espoossa on samankaltainen organisaatio, joka on taloudellisesti ja kaikin puolin vahvempi ja joka voisi kasvaa samankaltaisiin mittoihin. Tuossa lepää se unelma, on sitten kuka tahansa liidaamassa projektia. Tuo olisi mukava nähdä ja se olisi varmasti iso juttu koko suomalaista jääkiekkoa ajatellen, Aho jatkaa.

Tappara on ollut viime vuosina SM-liigan malliseura. Se on näyttänyt suuntaa muille, eikä sen tekeminen paljoa horjahtanut, vaikka se palkkasi ruotsalaisen Rikard Grönborgin uudeksi päävalmentajakseen.

Tosin nyt asiat ovat toisin.

Tappara on ollut jo kuukausien ajan pahassa luiskassa. Jos katsoo alkuvuoden saldoa, Tappara keräsi kolmanneksi vähiten pisteitä koko Liigassa.

Kaiken lisäksi Tapparan ympärillä on pyörinyt erinäköisiä huhuja siitä, miten sen pukukoppi on ”kahtia hajaantunut” ja miten joukkueen sisäinen ilmapiiri on ”pahasti tulehtunut”.

Tätä kautta voisi kuvitella, että Kiekko-Espoolla on nyt sauma iskeä.

– Miten jättiläistä horjutetaan? Yritetään pelata hyvin. Toki, se on ihan sama, että ketä vastaan tässä pelaa. Kunnioitan kaikkia liigaseuroja, pelaajia ja valmentajia, jotka tietävät, että millaista tämä rumba on. Ihan samalla tavalla kunnioitan Tapparaa, Kiekko-Espoon päävalmentaja Aho sanoo, jatkaen:

– Pelaamalla nämä pelit kuitenkin ratkaistaan. Kova on haaste, mutta yritetään jotain keksiä.

Niin, miten tuo horjutus tapahtuu?

– Pitää uskaltaa heittäytyä täysiä peleille. Pystyimme siihen alkukaudella, kun lähdimme ennakkoluulottomasti pelaamaan ilman ennakko-olettamia. Toivon, että pääsisimme tuollaiseen fiilikseen. Eli että vedetään tosissaan, mutta ei liian vakavasti. Rennosti mailaa puristaen, Aho perkaa.

Kiekko-Espoon ja Tapparan pudotuspelisarja käynnistyy tänään Espoossa kello 18.30.

