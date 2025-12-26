Tappara teki Pelicansista selvää jälkeä SM-liigan tapaninpäivän kuuden ottelun kierroksen alkajaisiksi.
Lue myös: Näin Pate Mustajärveä muistettiin SM-liigassa
Sarjakärki Tappara palasi joulutauolta vakuuttavalla tavalla ja voitti kymmenentenä olevan Pelicansin 5–0-lukemin Nokia Arenalla.
Liigan pistepörssin kärkinimet Benjamin Rautiainen ja Joachim Blichfeld eivät alkuun päässeet tehoille, mutta kolmannessa erässä kaksikko alusti Iivari Räsäsen osuman.
Hurjavireinen Rautiainen on takonut edelliseen seitsemään peliin nyt tehot 5+10. Kyseessä oli ensimmäinen kerta liki kuukauteen, kun 20-vuotias kultakypärä jää Tapparan ottelussa vain yhteen tehopisteeseen.
Katso maali ylälaidan videolta.
Avauserässä maalinteossa onnistuivat Kristian Tanus ja Ondrej Pavel.
1:26Kristian Tanus avaa Tapparan maalihanat ylivoimalla.
1:09Ondrej Pavel ohjaa Daniel Brickleyn laukauksen sisään.
Toisen erän alussa Pelicans loi useamman hyvän maalipaikan, mutta ei onnistunut hyödyntämään niitä. Tämä kostautui, kun Jonathan Andersson ja Jesper Mattila kasvattivat johdon jo 4–0:aan.
1:16Pelicans-vahti Zachary Emond suurissa vaikeuksissa – Tappara siirtyy jo 3–0-johtoon.
1:14Jesper Mattilan tuima laukaus uppoaa sisään.
SM-liigaottelut tapaninpäivänä
16:00
Tappara–Pelicans 5–0
18:30
HPK–Ilves
Lukko–Sport
SaiPa–KalPa
TPS–Kiekko-Espoo
JYP–Kärpät