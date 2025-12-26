TPS-kannattajat ehtivät jo juhlia ottelun avausmaalia tapaninpäivän kotiottelussaan Kiekko-Espoota vastaan, kunnes osuma hylättiin videotarkastuksen jälkeen.
TPS:n vahvuuteen palannut Joel Määttä sai kiekon avauserän lopulla verkon perukoille. Sami Rajaniemen yli pomppinut peliväline otti kuitenkin viimeisen kosketuksen Määtän käsivarresta, eikä tuomareilla ollut muuta vaihtoehtoa kuin hylätä maali.
Turkuhallissa kajahti kovaääninen buuauskonsertti, kun erotuomari levitti kätensä keskiympyrässä kuulutuksensa jälkeen.
Katso tilanne ylälaidan videolta.
TPS–Kiekko-Espoo on avauserän jälkeen maalittomassa tasatilanteessa.
SM-liigaottelut tapaninpäivänä
16:00
Tappara–Pelicans 5–0
18:30
HPK–Ilves
Lukko–Sport
SaiPa–KalPa
TPS–Kiekko-Espoo
JYP–Kärpät