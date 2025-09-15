MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi tarttuu jääkiekon SM-liigan avausviikon puheenaiheisiin. Positiivisen osaston kärjessä ovat Kiekko-Espoo ja TPS.

MAINOS Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin.

Kivi ennakoi Kiekko-Espoon omassa kauden alla tekemässään rankingissa jopa jumboksi. Hän nosti esiin myös joukkueen verkkaisen kiekkokontrollin Liigaviikossa viime torstaina.

Seitsemän sarjapistettä avausviikon kolmesta ottelusta yllätti hänet.

– Tämä on juuri sitä, mitä joukkue tarvitsi. Huippualku pisteiden valossa. Siihen tuli mukaan vielä Kristian Näkyvä, joka rauhoitti selvästi puolustusta, Kivi kehuu.

Suurin syy pistepottiin löytyi maalin suulta. Petteri Rimpinen aloitti sesongin kahdella huippupelillä, minkä jälkeen Sami Rajaniemi oli kaukalon paras pelaaja lauantaina Ässät-kotiottelussa.

Kivi haluaa nostaa tässä kohtaa esiin miehen, josta ei ole paljon puhuttu: Kiekko-Espoon maalivahtivalmentajan Rolf von Hedenbergin, 37.

– Tämä ei mahdollistu muuten kuin silloin, kun maalivahtivalmentaja on onnistunut ihan nappiin, Kivi linjaa viitaten Kiekko-Espoo-kaksikon loistavaan avausviikkoon.

Von Hederberg toimii nyt viidettä täyttä kautta seuran maalivahtiluotsina. Näyttöjä on, sillä Rimpinen oli viime kauden sensaatiopelaaja, joka loisti SM-liigassa ja Nuorissa Leijonissa.

– Täytyy kyllä nostaa tämä mies esille. Se on maalivahtivalmentamisen hienoin taito, että kun ykkösvahtia lepuutetaan ja kakkonen onnistuu, Rajaniemi tässä tapauksessa, niin tuo ei tule hatusta. Siinä täytyy olla alla onnistunut valmistautumisjakso.

Juttu jatkuu videon alla.

3:44 Karri Kivi päästeli kovat höyryt Kiekko-Espoon kiekkokontrollipelistä Liigaviikossa viime torstaina.

Kiven Liigaviikossa mainitsema hidas kiekkokontrollipeli parani hieman loppuviikolla, mutta asiantuntijaa hämmästyttää asiassa eniten valtava muutos entiseen. Päävalmentaja Jyrki Aho on aiemmin suosinut peli auki ja kudille -mentaliteettia.

– Tämä on erittäin iso muutos valmennuksellisesti. Saa nähdä, miten menee, mutta alku on loistava.

Turussa pöhinää

5:23 Maalikooste: TPS kaatoi Lukon 3–0 viime lauantaina.

Kiven toiset kehut suuntautuvat Aurajoen rannoille Turkuun. Avausviikko toi kahdeksan pistettä ja paikan sarjan kärjessä.

– Helkutin lahjakas ja yritteliäs joukkue. Joukkueesta revitään tällä hetkellä kaikki energia irti positiivisessa mielessä, Kivi toteaa.

Hän todisti TPS:n 3–0-kotivoittoa Lukosta paikan päällä lauantaina. Kiven mukaan joukkueen ympärillä jo harjoituskaudella ollut hyvä pöhinä on tarttunut myös turkulaisyleisöön. Hallissa oli lähes 8 300 katsojaa.

Kiven verkkokalvoille tarttui myös eräs pelillinen seikka: TPS-hyökkääjät vaihtavat keskialueella eniten paikkaa koko SM-liigassa.

– Se on todella monipuolista. Siellä mennään heti ristiin keskialueella ilman että vauhti hirveästi hidastuu. Se on silmiinpistävä hienoa katsottavaa.

– Tuo kuvastaa sitä, että on lupa rakentaa, Kivi summaa.

SM-liiga jatkuu tiistaina KalPan ja Kiekko-Espoon kohtaamisella Kuopiossa.