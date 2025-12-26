Tampereen Nokia Arenalla pidettiin hiljainen hetki aiemmin tapaninpäivänä kuolleen muusikon Pate Mustajärven kunniaksi ennen Tapparan ja Pelicansin välistä SM-liigaottelua.
Tamperelainen Mustajärvi kuoli tänään perjantaina 69 vuoden ikäisenä. Popedan entisenä keulakuvana tunnettu Mustajärvi sairasti syöpää, josta hän kertoi julkisesti lokakuussa.
Katso hiljainen hetki pääkuvan videolta.
SM-liigassa pelataan tänään kuuden ottelun kierros.
SM-liigaottelut tapaninpäivänä
16:00
Tappara–Pelicans
18:30
HPK–Ilves
Lukko–Sport
SaiPa–KalPa
TPS–Kiekko-Espoo
JYP–Kärpät