Helsingin IFK:n pelillinen umpisolmu ja seuran johtohahmojen välinen mediakommentointi olivat Liigaviikon tuoreimman jakson ykkösaihe torstaina. Asiantuntija Karri Kivi nostaa esiin seuran virheet jo pidemmältä ajalta ja hämmästelee urheilujohtaja Janne Pesosen kommentteja.

HIFK:n startti uuteen kauteen on ollut painajaismainen, kun viime vuosina usein pullistellut lasarettiosasto on nytkin täynnä avainpelaajia. Erityisesti hyvin nuorella pakistolla operoiva HIFK on kerännyt vain kolme pistettä neljästä ottelusta. Keskiviikkona se koki nolon 1–5-kotitappion Lukolle.

Asiantuntija Karri Kiven mukaan helsinkiläisnipun pelaaminen on "kaikin puolin solmussa". Pakkikaluston liike on vajavaista, ykköstähti Jori Lehterälle ei ole löytynyt tutkaparia Iiro Pakarisen loukkaannuttua ja maalivahtiosastokin on sakannut.

Kivi vyörytti Liigaviikossa paljonpuhuvan näytteen HIFK:n suurimmasta ongelmasta eli avauspelaamisesta.

– Tässä avauspelissä on 4–1-tilanne Lukkoa vastaan, ja tuo onnistutaan sössimään. Tuo johtuu siitä, että IFK ei pääse omista pois. He eivät liiku, heillä ei riitä kokemus, eikä mikään. Tämä aiheuttaa paniikin, kun kiekko menetetään, ja pyöritään omissa minuutti.

"Selittely heijastuu joukkueeseen"

HIFK painii siis taas valtavan loukkaantumissuman kanssa, mikä on tuttu tarina viime vuosilta. Kiven mukaan tämä johtuu ainakin osittain seuran värväämispolitiikasta, jossa on suosittu kokeneita pelaajia – osalla heistä on ollut myös jo valmiiksi loukkaantumistaustaa.

Kun korttitalo on sortunut rumasti alkukaudella, urheilujohtaja Janne Pesonen on joutunut puolustuskannalle. Iltalehden haastattelussa hän haki selitystä jopa HIFK:hon usein liitetystä aggressiivisesta pelityylistä.

– Varmaan siihen myös seurahistoriakin vaikuttaa, että HIFK pyrkii aina pelaamaan kovaa, niin totta kai sitten vastustajakin haluaa pelata kovaa vastaan, Pesonen kertoi.

Todellisuudessa HIFK:n pelityyli ei ole ollut mitenkään erityisen aggressiivinen enää vuosiin. Kivikin hämmästelee Pesosen puheita.

– On ihan turha selittää, että me pelaamme niin kovaa tai emme ole valmiita.

– En haluaisi kuulla tällaisia selityksiä edes valmentajana. Ei tuollaisia loukkaantumismääriä tule pelitilanteissa, ellei jotain ole (alla).

– Aina jos johtavat henkilöt selittelevät jotain, niin se heijastuu joukkueeseen, ja selittelyn kierre ei lopu ikinä. Jonkun täytyy tulla esille ja sanoa, että tästä lähdetään, asiantuntija vastasi Liigaviikossa.

Oman lusikkansa soppaan on laittanut päävalmentaja Olli Jokinen. Hän puhui joukkueensa hyvin kapeasta materiaalista jo kauden avausviikolla, ja Lukko-tappion jälkeen Jokisen puheet tiukkenivat huomattavasti. Hän vaati reagointia Pesoselta Ilta-Sanomien artikkelissa.

– Nyt pitää saada lisää pelaajia. Nyt on se hetki. Meidän pitää saada vahvistuksia puolustukseen, totesi Jokinen, joka pitää tilannetta jo epäreiluna joukkueen nuorille pelaajille.

Kivi pitää Jokisen ulostuloa oikeutettuna, mutta mistä pelaajat ja rahat niihin? Liigaviikossa alleviivattiin HIFK:n selkeää pyrkimystä karsia kulujaan sekä sitä, että hyvien vahvistuksien perässä on myös muita seuroja pitkin Eurooppaa.

– On aika hankalaa hommata nyt viisi vahvistusta yhtäkkiä, Kivi summasi.

Yllä olevalla videolla Liigaviikon kattava analyysi HIFK:n tilanteesta. MTV Katsomossa on nähtävissä Liigaviikon koko jakso, jossa kehutaan TPS:n pelaamisen yksityiskohtaa sekä analysoidaan tähtipelaaja Antti Raannan loukkaantumisen vaikutuksia Rauman Lukkoon.