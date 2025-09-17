Jääkiekon SM-liigan kauden loistavasti aloittaneen TPS:n apuvalmentajana toimii ensimmäistä kauttaan Mikko Koivu. Koivu kertoo NHL:n verkkosivujen haastattelussa valmennusfilosofiansa taustoja.

TPS oli yksi SM-liigan ensimmäisen viikon suurimmista onnistujista. Joukkue nappasi kolmesta ottelusta yhtä monta voittoa, ja johtaa sarjaa tässä vaiheessa. Lauantaina joukkue otti vakuuttavan 3–0-voiton mestarisuosikki Rauman Lukosta.

5:23 Maalikooste: TPS kaatoi Lukon 3–0 viime lauantaina.

Joukkueen penkin takana tapahtui muutoksia kesän aikana. Päävalmentajan saappaisiin astui Toni Söderholm, joka pestasi apuvalmentajaksi NHL-konkari Mikko Koivun.

Koivu kertoo ennen kautta julkaistussa NHL:n suomenkielisten verkkosivujen haastattelussa käyttävänsä valmentajana pelaajauralta jääneitä kikkoja.

– Päivittäin tehdessä jokainen tekee myös virheitä, mutta isossa kuvassa pyrin ensin miettimään, mitä sanon, ja vasta sitten viemään viestiä eteenpäin. Uskon sen olevan arvokasta valmentajan uskottavuuden sekä pelaajan ja valmentajan luottamussuhteen kannalta, kertoo Koivu haastattelussa.

Koivu kuitenkin myöntää, että oppimisprosessi valmentajuuteen on kesken, ja tulee jatkumaan vielä pitkään. Entinen leijonakapteeni työskentelee eniten keskushyökkääjien kanssa, ja kertoo opettavansa asioita mieluusti konkreettisesti, eikä ruutujen välityksellä.

– Omasta lopettamisesta on niin vähän aikaa, että siinä koen pystyväni antamaan jotain, mitä on vaikea löytää tietokoneelta.

Penkin takana Koivu pyrkii olemaan omien sanojensa mukaan äänessä hyvin vähän.

– Enemmänkin seuraamaan ja opettelemaan. Pelin aikana on hektistä, mutta totta kai jos jotain näkee, niin siinä pyrkii antamaan apua. Samoin annan totta kai mielipiteeni, jos joku kysyy. Enemmän olen kuitenkin taustalla ja tukena sekä muun valmennuksen että pelaajien suuntaan.

Koivu ei vielä tiedä onko valmentaminen hänen juttunsa. Hän mainitsee jutelleensa entisten joukkuekavereidensa Tuomo Ruudun ja Olli Jokisen kanssa valmentamisesta. Heiltä viesti oli ollut Koivulle selvä – tekemällä selviää enemmän kuin miettimällä.

TPS:n alkukausi on ollut loistava. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehui viikonlopun jälkeen kovin sanoin turkulaisseuran peliä.

– Se on todella monipuolista. Siellä mennään heti ristiin keskialueella ilman että vauhti hirveästi hidastuu. Se on silmiinpistävä hienoa katsottavaa. Tuo kuvastaa sitä, että on lupa rakentaa.

TPS:n ottelut jatkuvat keskiviikkona Turussa, kun Palloseuran vieraaksi saapuu Pelicans.