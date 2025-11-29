Jääkiekon SM-liigan HIFK jäädytti lauantaina seuralegenda Lennart Petrellin pelinumeron ennen Jukurit-kohtaamista.

Katso videolta: Lennart Petrellin pelinumero nousi Helsingin jäähallin kattoon.

Petrell edusti HIFK:ta yhteensä 13 kaudella ja pelasi 572 runkosarja- sekä 86 playoff-ottelua. Tehopisteitä kertyi 117+109=226. Pudotuspeleissä pistemäärä oli 14+16=30.

Pelinumeron jäädytys oli kaikkiaan kymmenes HIFK:n historiassa. Petrell voitti seurassa Suomen mestaruuden vuonna 2011 ja kaksi SM-pronssia (2004 ja 2018). Hän toimi joukkueen kapteenina 2017-2019.

– En voi pukea sanoiksi, mitä HIFK merkitsee minulle. Se ei ole pelkästään logo tai hienot muistot ja pelaajat, vaan myös ne ihmiset, joita täällä on. Koen, että sen takia meidän seura on niin hieno. Täällä on ihmisiä, jotka rakastavat tätä seuraa ja ovat valmiina antamaan paljon. Tämä yhdistää meitä, eikä pelkästään täällä jäähalleilla, Petrell sanoi puheessaan.

– Koen, että olin seuran näköinen pelaaja niin luonteeltani kuin pelityyliltäkin. Iso, paha ja punainen. Haluan kiittää isääni, äitiäni ja vaariani siitä, mitä olette tehneet eteeni ja mahdollistaneet harrastamiseni, omaa perhettäni, te olette peruskallioni, Petrell totesi.