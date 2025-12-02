Lauri Markkanen oli väkevässä pelivireessä koripallon NBA:ssa, kun Utah Jazz nappasi maukkaan kotivoiton Houston Rocketsista pistein 133–125.
Markkanen oli 29 pisteellään Utahin paras pistenikkari. Suomalainen upotti pelitilanneheittonsa yli 50 prosentin tarkkuudella (9/17) ja poimi lisäksi kahdeksan levypalloa.
Taustatukea Markkaselle antoi Utahin pelinjohtaja Keyonte George, joka kirjasi 28 pistettä ja kahdeksan syöttöä.
Voitto oli Utahille maukas, sillä joukkue jäi viikonloppuna NBA:n länsilohkon kärkiryhmiin kuuluvan Houstonin jalkoihin. Markkasen joukkuetoveri George jäi viikonlopun tappiopelissä nollaan pisteeseen, mutta palasi nyt vahvalle tasolleen.
Utah on kerännyt kauden 20 ottelustaan seitsemän voittoa ja 13 tappiota. Joukkue on länsilohkossa sijalla 11.
Jazz kohtaa seuraavaksi vieraspelissä Brooklyn Netsin Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.