Lauri Markkanen heitti 28 pistettä, kun hänen seuransa Utah Jazz voitti Sacramento Kingsin 128–119 koripallon NBA:ssa.

Neljän ottelun tappioputken katkaissut voitto oli Jazzille kauden kuudes. Tappiopelejä joukkueelle on kertynyt 12. Markkanen oli Jazzin toiseksi paras pistemies. Hänen joukkuekavereistaan Keyonte George pussitti 31 pistettä.

Markkasella oli eväitä isompaankin pistesaaliiseen, sillä 13:sta kolmen pisteen heitosta vain kaksi upposi. Toinen Markkasen kolmosista tuli kuitenkin erinomaiseen saumaan juuri ennen taukoa, kun Kings yritti vimmatusti kuroa Jazzin johtoa. Utahilaiset pääsivät tauolle 62–51-johdossa, kun Markkanen teki vielä kahden pisteen korin juuri ennen summerin soimista.

Kahden pisteen koreja Markkanen teki yhteensä seitsemän. Vapaaheittoviivalta hän heitti sataprosenttisella tarkkuudella kahdeksan pistettä.

Ottelu kuului runkosarjan yhteydessä pelattavaan NBA-cupiin. Jazz sai cupin neljästä ottelusta yhden voiton, ja Kings jäi voitoitta.