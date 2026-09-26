Juhannusaaton veriteon käsittely alkoi Pohjanmaalla.
Syyttäjä vaatii Vaasassa juhannusaattona tapahtuneesta henkirikoksesta syytetyn miehen mielentilaa tutkittavaksi.
Taposta ja muista rikoksista syytetylle parikymppiselle miehelle vaaditaan enintään 12 vuoden vankeusrangaistusta. Syyttäjän mukaan mies löi uhria kerran kuolettavasti puukolla rintaan. Mies kiistää syytteen taposta ja vetoaa hätävarjeluun.
Veriteko tapahtui juhannusaattona aamupäivällä Vaasan keskustassa. Tapahtumien taustalla oli pieleen mennyt huumekauppa.
Asian käsittely alkoi torstaina Pohjanmaan käräjäoikeudessa.