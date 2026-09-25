Tuomittu vetosi oikeudessa hätävarjeluun.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut nelikymppisen Petri Johannes Grundstenin yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen taposta Turun Lausteella huhtikuussa.

Tapauksessa oli kyse velan perinnästä. Henkirikoksen uhrina kuollut mies tuli oikeuden mukaan perimään velkoja sorkkarauta mukanaan.

Tuomittu aiheutti miehen kuoleman sydämeen osuneella puukoniskulla.Oikeudessa hän vetosi hätävarjeluun.

Toinen mies oli ensin käynyt hänen kimppuunsa sorkkaraudalla, jolloin Grundsten puukotti uhria reiteen. Oikeus katsoi, että Grundstenilla ei ollut vallitsevissa olosuhteissa mahdollisuuttta paeta tai valita käyttämäänsä puukkoa vähemmän vaarallista puolustusvälinettä.

Tilanteesta vetäytynyt ja lattialle runsaasti verta vuotavana istunut uhri ei kuitenkaan enää tässä vaiheessa ollut Grundstenille uhaksi, mutta Grundsten jatkoi puukolla lyömistä tästä huolimatta.

Käräjäoikeus tuomitsi Grundstenin myös muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta.

Tapauksen tutkinnan alkuvaiheessa myös parikymppinen nainen oli taposta epäiltynä. Nainen oli ollut osallisena asunnolla tapahtuneessa kuolemaan johtaneessa välikohtauksessa ja puolustautunut sorkkarautaa käyttäneen miehen hyökkäykseltä lyömällä tätä keittiöveitsellä.

Oikeus katsoi teon olleen hätävarjelua. Se otti huomioon, että nainen lopetti väkivallan hyökkääjän haavoituttua, eikä tehnyt tälle enää muuta väkivaltaa.