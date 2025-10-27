Tutkijan mukaan yön yli nukkuminen on viisautta, jonka seurauksena ihminen tekee parempia päätöksiä.
Yön yli nukkuminen saa ihmisen tekemään järkevämpiä päätöksiä. Journal of Experimental Psychology: General -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan yöunet voisivat nytkäyttää ensivaikutelman tenhoaman ihmisen taas järkiinsä.
Duken yliopiston suorittamassa ja netissä tehdyssä tutkimuksessa organisoitiin kuvitteellista pihakirpputoria. Osanottajien tuli katsella virtuaalisia laatikoita, joissa oli myytäväksi tarkoitettuja tavaroita.
Suurin osa lootien tavaroista oli arvottomia, kuten vanhoja kelloja ja huonekasveja. Muutamat esineet, kuten kaunis lamppu, määriteltiin arvokkaammiksi.
Joissakin laatikoissa arvoesineet olivat päällimmäisinä, osassa alimmaisina tai muiden tavaroiden seassa.
Osanottajat saivat palkkioksi tosimaailman rahaa sen perusteella, miten hyvän laatikon valitsivat itselleen. Tavoitteena oli luonnollisesti valita arvokkain loota ja saada siten eniten rahaa.
Katseltuaan myyntituotteita osa osanottajista teki valinnan heti, mutta toiset nukkuivat yön yli ennen päätöksen tekemistä.
Nopea päätös ensivaikutelman perusteella ohjasi harhaan
Tutkijoiden mukaan koe paljasti selkeän kaavan: jos päätös oli tehtävä heti, laatikoita arvosteltiin muutaman ensimmäisenä havaitun esineen perusteella.
Unetta jääneet koehenkilöt valitsivat uudelleen ja uudelleen ne laatikot, joissa arvokkaita esineitä oli päällimmäisenä. He myös arvioivat laatikoiden arvon noin 10 prosenttia yläkanttiin.
– Havaitsimme, että ensivaikutelma ohjaa ihmisiä voimakkaasti, tutkimusta tehnyt Allie Sinclair kuvasi Neuroscience Newsin mukaan.
Sinclairin mukaan unettomien valinnat kertovat ilmiöstä, jossa ensivaikutelma vaikuttaa suhteettoman paljon mielipiteeseen, vaikka myöhemmin selviäisi uusia tietoja tilanteesta.
Kuvitteellisella pihakirpputorilla vinouma esti osanottajia vertailemasta laatikoita rationaalisesti. He eivät myöskään kyenneet myöhemmin tarkasti nimeämään aarteina pitämiään tuotteita, joita laatikoissa oli ollut.
Jos koehenkilö nukkui yön yli, hän ei narahtanut samanlaiseen ansaan. Nukuttuaan osanottaja lakkasi todennäköisemmin suosimasta laatikoita, joissa pelkkä ensivaikutelma oli hyvä.
– Nämä [nukkuneet] henkilöt tekivät rationaalisempia päätöksiä ja suosivat laatikoita, joissa oli arvokkaampia tuoterykelmiä joko laatikon päällä, keski- tai alaosassa.
Tutkimusta tehneen Alison Adcockin mukaan ensivaikutelman perusteella kannattaa tehdä lähinnä hetkessä tehtäviä päätöksiä. Esimerkiksi kirjaa selailemalla voi hyvin päättää, onko teos tarpeeksi mielenkiintoinen luettavaksi.
Sinclairin mukaan "yön yli nukkuminen on viisautta", jos panoksia on enemmän ja kyse on esimerkiksi treffeistä tai työntekijän palkkaamisesta.
Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2024.
Katso myös: Huutokauppias paljastaa: Näin tunnistat arvoesineet rihkamasta
11:17Mistä tunnistaa kellariin tai vintille unohtuneen arvoesineen rihkamasta?