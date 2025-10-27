Osanottajat saivat palkkioksi tosimaailman rahaa sen perusteella, miten hyvän laatikon valitsivat itselleen. Tavoitteena oli luonnollisesti valita arvokkain loota ja saada siten eniten rahaa.

Nopea päätös ensivaikutelman perusteella ohjasi harhaan

Unetta jääneet koehenkilöt valitsivat uudelleen ja uudelleen ne laatikot, joissa arvokkaita esineitä oli päällimmäisenä. He myös arvioivat laatikoiden arvon noin 10 prosenttia yläkanttiin.

Nukkuminen toi järjen mukaan päätöksiin

Jos koehenkilö nukkui yön yli, hän ei narahtanut samanlaiseen ansaan. Nukuttuaan osanottaja lakkasi todennäköisemmin suosimasta laatikoita, joissa pelkkä ensivaikutelma oli hyvä.

– Nämä [nukkuneet] henkilöt tekivät rationaalisempia päätöksiä ja suosivat laatikoita, joissa oli arvokkaampia tuoterykelmiä joko laatikon päällä, keski- tai alaosassa.

Tutkimusta tehneen Alison Adcockin mukaan ensivaikutelman perusteella kannattaa tehdä lähinnä hetkessä tehtäviä päätöksiä. Esimerkiksi kirjaa selailemalla voi hyvin päättää, onko teos tarpeeksi mielenkiintoinen luettavaksi.

Sinclairin mukaan "yön yli nukkuminen on viisautta", jos panoksia on enemmän ja kyse on esimerkiksi treffeistä tai työntekijän palkkaamisesta.