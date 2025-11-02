Jääkiekon SM-liigan runkosarjaa on pelattu noin kolmasosa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi listasi syksyn suurimmat superonnistujat ja epäonnistujat. Suurimmissa epäonnistujissa on yksi merkittävä yhteinen tekijä, eli raha.
Alkukauden kirkkaimmat superyllättäjät löytyvät sarjan kärkinelikosta. Ässät, JYP ja Jukurit ovat laittaneet kauden ennakkoveikkailut romukoppaan.
Ässät
Porilaisia veikattiin ennen kauden alkua taistelemaan viimeisistä pudotuspelipaikoista, mutta kaavailut on todistettu vääriksi. Ässät on sarjan kärjessä 19 pelatun ottelun jälkeen tasapisteissä JYPin kanssa. Ässät on voittanut runkosarjan kertaalleen SM-liigan aikakaudella kaudella 1978-1979 ja ollut 2000-luvulla vain kahdesti neljän parhaan joukossa runkosarjan päätyttyä.
Kärppien kanssa viime vuonna ulos pudotuspeleistä jäänyt JYP on vakuuttanut Ässien kanssa alkukaudesta. Sillä on selkeästi 36,51 prosentilla parhain ylivoima ja joukkue on myös laukonut eniten SM-liigassa. Täksi kaudeksi jyväskyläläisten peräsimeen tullut Petri Matikainen sai vastikään ensi kauden kattavan jatkosopimuksen. Matikaisen lehdistötilaisuuksissa nähdystä olemuksesta voi aistia, mikä on ainakin osittain JYPin menestyksen takana.
Mikkeliläiset ovat yllättäneet suuresti alkukauden otteillaan. Viime kauden jumboa ennakoitiin täksikin kaudeksi peräpään sijoille, mutta ensimmäisen 21 ottelun aikana kolmen pisteen voittoja on kertynyt kymmenen kappaletta ja sarjasijoitus on neljäs. Pistekeskiarvolla katsottuna sijoitus putoaa hieman, seitsemänneksi, mutta silti sarjan pienimmällä pelaajabudjetilla (1,5 miljoonaa euroa) operoiva Jukurit on todistanut todella monien veikkaukset vääriksi. Ensimmäistä täyttä kauttaan pääsarjassa valmentava Jonne Virtanen on onnistunut tehtävässään erinomaisella tavalla.
– Kaikille ollut yllätys. Veikkaan, että jokaisella lapulla on ollut sijalla 15. tai 16, Kivi sanoo.
Kolmen suurimman epäonnistujan joukkoon mahtuvat Ilves, Kärpät ja HIFK. Kyseessä on kolme neljästä suurimman budjetin omaavasta seurasta. Neljäs seura on Tappara. Kolmen epäonnistujan pelaajabudjettien yhteensä laskettu summa on 9,7 miljoonaa euroa.
Ilves
Ilvestä ennakoitiin kauden alla taistelemaan kärkisijoista, mutta toisin on käynyt. Viime kaudella runkosarjan kakkoseksi pisteen erolla ja pronssimitalit voittanut tamperelaislauma on tällä hetkellä viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni sijalla 12. Ilves on hävinnyt puolet peleistään varsinaisella peliajalla (10 tappiota) ja päästettyjä maaleja on toiseksi eniten, 69 kappaletta. Kärpät on päästänyt yhden maalin enemmän.
– On ollut niin ailahtelevaa. Jos mietitään kevään menestystä, niin heillä on umpisurkea alivoima (Alivoimalla päästettyjä maaleja eniten, 20 kappaletta.) ja maalivahtipeli, jotka ovat menneet käsi kädessä. Ne ovat keväällä sellaisia asioita, jotka ratkaisevat, Kivi toteaa.
Viime kaudella sijalle 13. jäänyt Kärpät lähti hakemaan tälle kaudelle uutta nousua KalPan Suomen mestaruuteen johdattaneen Petri Karjalaisen johdolla. Tulos ei ole kuitenkaan ollut toivottua 2000-luvulla eniten mestaruuksia voittaneelle Kärpille. Sijoitus on tällä hetkellä 13:s. Kärpät on voittanut viimeisestä yhdeksästä ottelusta vain kaksi, joista vain yhden varsinaisella peliajalla. Joukkue on päästänyt eniten maaleja sarjassa, 70 kappaletta.
Helsingin IFK:n alkukausi on ollut todella murheellinen. Olli Jokisen tehtävää helsinkiläisten peräsimessä on vaikeuttanut merkittävän kokoinen poissaolijoiden lista. HIFK:n kokoonpanosta on tällä hetkellä loukkaantumisten takia sivussa reilusti yli toistakymmentä pelaajaa. Lisäksi koppia on vaivannut flunssa-aalto. Jokinen ei ole päässyt pyörittämään rulettia samalla paketilla, mikä on näkynyt myös peliesityksissä, mutta parannettavaa löytyy silti muutenkin tekemisessä. Pientä plussaa joukkueen vaikeaan syksyyn toi sarjakärki Ässien kaataminen nollapelillä ennen maaottelutaukoa.