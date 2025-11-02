Jääkiekon SM-liigan runkosarjaa on pelattu noin kolmasosa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi listasi syksyn suurimmat superonnistujat ja epäonnistujat. Suurimmissa epäonnistujissa on yksi merkittävä yhteinen tekijä, eli raha.

Superonnistujat:

Alkukauden kirkkaimmat superyllättäjät löytyvät sarjan kärkinelikosta. Ässät, JYP ja Jukurit ovat laittaneet kauden ennakkoveikkailut romukoppaan.

Ässät

Porilaisia veikattiin ennen kauden alkua taistelemaan viimeisistä pudotuspelipaikoista, mutta kaavailut on todistettu vääriksi. Ässät on sarjan kärjessä 19 pelatun ottelun jälkeen tasapisteissä JYPin kanssa. Ässät on voittanut runkosarjan kertaalleen SM-liigan aikakaudella kaudella 1978-1979 ja ollut 2000-luvulla vain kahdesti neljän parhaan joukossa runkosarjan päätyttyä.

JYP

Kärppien kanssa viime vuonna ulos pudotuspeleistä jäänyt JYP on vakuuttanut Ässien kanssa alkukaudesta. Sillä on selkeästi 36,51 prosentilla parhain ylivoima ja joukkue on myös laukonut eniten SM-liigassa. Täksi kaudeksi jyväskyläläisten peräsimeen tullut Petri Matikainen sai vastikään ensi kauden kattavan jatkosopimuksen. Matikaisen lehdistötilaisuuksissa nähdystä olemuksesta voi aistia, mikä on ainakin osittain JYPin menestyksen takana.