Ässien ja Pelicansin välisessä jääkiekon SM-liigan ottelussa Porissa todistettiin kummallista episodia.

Ässien ruotsalaishyökkääjä Johan Olofsson suuntasi perjantaina porilaisisäntien avausyritykseen voittomaalikilpailussa.

Olofsson joutui ottamaan yrityksensä uusiksi. Aluksi hän paineli nimittäin kiekosta ohi.

Ei muuta kuin uudet vauhdit – ja limppu uuniin.

Tilanne käytiin videoilta läpi. Tuomaristo totesi, että Olofsson ei osunut kiekkoon, ja maali hyväksyttiin.

Episodi nauratti MTV Urheilun studiossa. Asiantuntija Juhamatti Aaltonen ratkesi huutonauruun, kun tapausta käytiin läpi.

– Se olisi ollut noloa, kun hän olisi vähän osunut ja liukunut ympyrästä sen sentin. Olisi mittailtu, että se on just punaisen yli, että se oli siinä. "Että kiitos, menehän tuonne vaihtoaitioon", Aaltonen hersytteli.

Asiantuntija Pekka Saravo lausui, ettei hän olisi itse kehdannut enää harhauttaa moisen jälkeen.

– Kyllä hänkin laittoi ranteet lukkoon, ettei vain uudestaan karkaa siinä, Saravo viittasi Olofssoniin.

Pelicans vei lopulta voiton voittomaalikilpailussa. Ottelun loppulukemat kirjattiin lahtelaisvieraiden eduksi 2–1.

Pelicans oli noussut 1–1-tasalukemiin vain reilu minuutti ennen varsinaisen peliajan päätöstä. Lahtelaiset pelasivat ilman maalivahtia Andrew Vanderbeckin onnistuttua maalinteossa.

Pelicans voitti neljännen kerran peräkkäin. Ässille tappio oli kolmas letkuun.