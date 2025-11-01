JYPin päävalmentaja Petri Matikainen innostui Kärpät-ottelun lehdistötilaisuudessa hyökkääjänsä Leevi Tukiaisen otteista. Itse ottelun JYP hävisi 4-5-lukemin voittolaukauskilpailun jälkeen.

Katso videolta, mitkä asiat erityisesti Leevi Tukiaisen otteista sytyttivät Petri Matikaista.

Pistepörssissä neljäntenä oleva Tukiainen (tehot 15+5=20) toi joukkueensa tasoihin kolmannen erän puolivälissä, mutta epäonnistui myöhemmin voittolaukauskisassa. Matikainen mainitsi Tukiaisen tekevän hienoja maaleja, mutta muistutti tämän olevan paljon muutakin.

– On kyllä menossa tällä meiningillä isoihin valoihin. Rakastan tätä miestä kyllä, miten kova jätkä on ja miten kova halu on, Matikainen totesi lehdistötilaisuudessa.

JYP on Kärpät-ottelun jälkeen sarjassa toisena kolmena pistettä perässä Ässiä, joilla on yksi ottelu enemmän pelattuna. Kärpät on sijalla 12. JYP kohtaa lauantaina vieraskaukalossa KooKoon ja Kärpät kotonaan Tapparan.