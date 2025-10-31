Kärpät hallitsi eri otteisiin jääkiekon SM-liigaa edellisillä vuosikymmenillä. Oululaisseura on voittanut seitsemän kahdeksasta Suomen mestaruudestaan tällä vuosituhannella: 2004, 2005, 2007, 2008, 2014, 2015 ja 2018.
Kivi linjasi, että SM-liigassa nousevat esille "ne, jotka sanovat, että tämä menee pipariksi".
– Eikä niin, että tuossa on tuota. Jokaisesta asiasta koetetaan nähdä muka hyvä puoli. Liian tieteellinen ote tai funtsaaminen koneen muodossa, onko tämä näin, tekee siitä ryhmästä jäykän.
Tammis-siteeraus
Kivi sanoi flow-tilan saamisen vaativan sitä, ettei koko ajan mieti tekemistään, vaan antaa mennä. Asiantuntija siteerasi myös Juhani Tammista.
– Muistan, kun hänellä rupesi vähän tulemaan korvista se, että joku perusteli jotain juttua liian tieteellisesti pulssimittareilla. "Tami" sanoi minun mielestäni erinomaisesti, että jos sinulla on väsy, mene nukkumaan, jos sinulla on jano, juo vettä.
– Se raja täytyy ylittää, että uskaltaa epäonnistua ja antaa palaa, ettei yleisön ja kaikkien muiden ympärillä olevien paine tule niin kovaksi, ettei pysty suorittamaan. Se on ehkä jääkiekon hienoutta.