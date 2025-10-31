



SM-liigan entisen valtiaan touhu hämmentää – "Koetetaan koko ajan puhua mustaa valkoiseksi" 5:40 Liigaviikko: Karri Kivi on kyllästynyt selityksiin Kärpissä. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kritisoi Liigaviikossa Oulun Kärppiä selittelyn kulttuurista. Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa MTV Katsomossa torstaisin. Kärpät hallitsi eri otteisiin jääkiekon SM-liigaa edellisillä vuosikymmenillä. Oululaisseura on voittanut seitsemän kahdeksasta Suomen mestaruudestaan tällä vuosituhannella: 2004, 2005, 2007, 2008, 2014, 2015 ja 2018. Lue myös: SM-liigan ehdotukset pöydälle: Karri Kiven jyrkistä näkemyksistä vääntöä – "Miten se auttaa?" Viime vuodet ovat olleet kuitenkin melkoista tervanjuontia, vaikka 2024 tuli yksittäinen pronssi. Viime kaudella seura jäi peräti pudotuspelien ulkopuolelle 13:nneksi ja nyt seura on samalla sijalla.





Karri Kivi kiteytti torstain Liigaviikossa, että Kärppien "kaikki tekeminen kentällä on ollut jäykkää" jo vuosien ajan.

– Koetetaan koko ajan mustaa puhua valkoiseksi, Kivi sanoi.

– Perustellaan tilastoilla, videoilla ja kaikilla sitä olemassaoloa. Vaikka ei näytä hyvältä, taas tulee jotain dataa mukaan, että tältä tämä näyttää. Ulospäin se antaa ihmeellisen kuvan.

Kivi koki Kärppien hallineen SM-liigaa parinkymmenen vuoden ajan sen takia, että sen pelaajat "luistelivat muilta karkuun".

– Heidän perässään oli pirun vaikea pysyä.

"Kaikki selittelyä"

Päävalmentaja Petri Karjalaisella riittää parsimista Kärppien pelaamisessa.Str / Lehtikuva

Viimeksi Kärpät on pelannut Kiven papereissa kunnollisella flow'lla Mikko Mannerin päävalmentajajakson aikana 2017–21.

– Silloin he olivat kolme kertaa runkosarjan kärki ja se mittari. Sen jälkeen kaikki on minun mielestäni ollut sellaista selittelyä.

– Nimenomaan se selittely minua harmittaa, kun tietää, mikä potentiaali siellä organisaatiossa ja varsinkin kentällä on.

Kivi linjasi, että SM-liigassa nousevat esille "ne, jotka sanovat, että tämä menee pipariksi".

– Eikä niin, että tuossa on tuota. Jokaisesta asiasta koetetaan nähdä muka hyvä puoli. Liian tieteellinen ote tai funtsaaminen koneen muodossa, onko tämä näin, tekee siitä ryhmästä jäykän.

Tammis-siteeraus

Kivi sanoi flow-tilan saamisen vaativan sitä, ettei koko ajan mieti tekemistään, vaan antaa mennä. Asiantuntija siteerasi myös Juhani Tammista.

– Muistan, kun hänellä rupesi vähän tulemaan korvista se, että joku perusteli jotain juttua liian tieteellisesti pulssimittareilla. "Tami" sanoi minun mielestäni erinomaisesti, että jos sinulla on väsy, mene nukkumaan, jos sinulla on jano, juo vettä.

– Se raja täytyy ylittää, että uskaltaa epäonnistua ja antaa palaa, ettei yleisön ja kaikkien muiden ympärillä olevien paine tule niin kovaksi, ettei pysty suorittamaan. Se on ehkä jääkiekon hienoutta.

