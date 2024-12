Kommentti: Totuus HIFK:sta tuli julki – nämä seikat hämmentävät SM-liigassa

Jääkiekon SM-liiga vetäytyi lauantain kierroksen jäljiltä joulutauolle. Kun runkosarjaa on pelattu hieman yli puolet, totuus alkaa ilmetä joukkueesta jos toisesta. SM-liigan kevätkausi lähtee liikkeelle isojen kysymysmerkkien keskellä, kirjoittaa MTV Urheilun toimittaja Ilari Savonen.

Sehän oli täysin ennustettavissa, että Lappeenrannan SaiPa johtaa Liigaa joulutauolle mentäessä.

No… ei ihan ollut, ei.

Puhuttiin kuitenkin seurasta, joka on ollut koko Liigan suurin häpeätahra jo monen vuoden ajan. Tuohon lähtökohtaan nähden Raimo Helminen on tehnyt uskomatonta työtä itärajan tuntumassa.

Hän on palauttanut SaiPaan uskottavuuden. Nyt Idän ihme maistuu, tuoksuu ja näyttää joltain.

SaiPa on tällä hetkellä myyntivaltti eri puolilla Suomea. Ja aivan syystä.

Mikäs sen hienompaa kuin katsella yllättäjänippua, joka pelaa erittäin aktiivista ja viihdyttävää jääkiekkoa. SaiPan itseluottamus säteilee lehtereille ja koko joukkue on täynnä positiivisia tarinoita.

Liigan kärjessä SaiPan lisäksi HIFK on ennakko-odotuksiin nähden selkeä yllättäjäjoukkue. HIFK:ta oli vaikea ennustaa kärkeen, koska se heikkeni kevään ja kesän aikana.

Siihen nähden oli yllätys, miten hyvin punapetojen syksy lähti liikkeelle. Tosiasia on kuitenkin se, että HIFK:n yllä on ollut valtava kupla.

Jori Lehterän maagisuus ja Iiro Pakarisen käsittämätön kliinisyys pitivät huolen siitä, että IFK takoi realiteetteihin nähden aivan liian kovaa tulosta.

3:04

Asiantuntijat valitsivat: nämä ovat SM-liigan syyskauden parhaat hyökkääjät – Antti-Jussi Niemeltä kova ratkaisu Iiro Pakarisen kohdalla

Raaka totuus paljastui kunnolla vasta joulukuussa, kun HIFK:n ylisuorittanut ykkösketju hajosi käsiin. Sen jälkeen huomio kohdistui siihen, että onko HIFK:lla mitään muuta?

Noh. Kymmenen ottelun kuntopuntarissa IFK on sijalla 14. Viiden ottelun kuntopuntarissa sijoitus on 15:s.

Vastaus: ei ole muuta ei.

HIFK:n syksy kruunautui härskillä tavalla, kun sen polttoaine loppui totaalisesti Tampereella ja Porissa. Jalka ei enää kulkenut ja happi ei mennyt päähän asti. Tästä seurasi karuja ylilyöntejä Petr Kodytekin, Ilari Melartin ja Leo Komarovin temppujen muodossa.

0:45

HIFK:n Petr Kodytekiltä älytön temppu Porissa: potkaisi Ässien pelaajaa kättelyjonossa

4:36

HIFK:n Ilari Melart pihalle – Leo Komarovilta kiistanalainen temppu

On päivän selvää, että HIFK tarvitsee lisävahvistuksia kevätkaudelle lähdettäessä, koska ei voi olettaa, että sen poissaoloaalto vain katoaisi yhtäkkiä päiväjärjestyksestä. HIFK tarvitsee leveyttä erityisesti hyökkäysosastolleen.

Kotoisessa SM-liigassa on saatu varsin hyviä esimerkkejä siitä, miten yksittäisen seuran suunta voi kääntyä muutaman elintärkeän siirron kautta. Pinnalla on nyt myös useita hämmentäviä seikkoja.

Kommentti jatkuu kuvan alla.

Raimo Helmisen (kuvassa Ville Petmanin, #23, takana) SaiPa on hurmannut alkukaudella Liigassa.

Miksi vasta nyt?

Oulun Kärpät on SM-liigan alkusyksyn erikoisin tapaus. Sille oli syynsä, miksi Kärpät nostettiin kesällä suurimpien mestarisuosikkien joukkoon. Pitää muistaa, että Kärpät teki pronssikeväänsä jälkeen nimekkäitä hyökkäyspään hankintoja, joiden avulla sen piti takoa vahvaa tulosta heti syksystä lähtien.

Kärppiin liittyi kaksi epäilystä, jotka molemmat nostivat päätään syksyn varrella. Etukäteen kaikista suurin kysymysmerkki kohdistui Kärppien päävalmentajan Ville Mäntymaan suuntaan. Oikein kukaan ei tiennyt tarkalleen sitä, millainen päävalmentaja Mäntymaa oikeasti on. Hän kun oli vielä viime kaudella muutosvalmentaja sen jälkeen, kun hän peri Lauri Marjamäen paikan. Kaiken lisäksi Mäntymaa sai kevään aikana merkittävää apua Mikko Mannerin suunnalta.

Mäntymaa päätyi kyseenalaistuksen kohteeksi, kun Kärppien peli sakkasi pahemman kerran loka-marraskuun aikana. Kaiken lisäksi Kärpät on ehtinyt muuttaa pelitapaansa jo useita kertoja syksyn aikana.

On myös syytä kysyä, että miksi Kärpät reagoi vasta nyt sen selkeään heikkouteen? Jokainen, joka oli yhtään seurannut oululaisjoukkueen tekemisiä, tiedosti, ettei Kärppien puolustuksen ydinrunko täyttänyt riittäviä laatukriteereitä.

Se, että yksittäisen joukkueen puolustukseen hankitaan kauden keskellä kolme uutta nimipelaajaa, on aikamoinen liike. Toki, tuon avulla Kärpät on päässyt raiteilleen.

Marcus Björk (laatulohi), Ville Pokka (liian hyvä Liigaan) ja Dominik Masin tuovat Kärppien takalinjoille roimasti osaamista ja leveyttä. Heidän avullaan Kärppiä voi pitää nyt potentiaalisena mestariehdokkaana.

Kyllä. Niin erikoiselta kuin se kaikkien tappioiden ja rämpimisten jälkeen kuulostaa, Kärpät saattaa hyvinkin pelata kevään mitalipeleissä. Sillä on riittävästi osaamista jokaisella osa-alueella ja sen kärki on erittäin terävä.

Ennen kaikkea Kärppien "yllättävät" saumat tulevat siitä, että koko muun Liigan tilanne on niin pahasti auki.

3:22

"Nostetaan käsi ylös virheen merkiksi" – MTV Urheilun sijoitusarviot vielä pahasti pielessä Liigan suhteen

Kommentti jatkuu kuvan alla.

Pelaako Kärpät jopa mitalipeleissä keväällä?

Ollako vai eikö olla

Tilanne on varsin hämmentävä, sillä HIFK:n lisäksi esimerkiksi KalPa ja Ilves hapuilevat tällä hetkellä. KalPa näytti vielä syksyn alkuvaiheilla erittäin lupaavalta joukkueelta, mutta se ailahtelee aivan liian rajulla tavalla. Hyvän päivän KalPa olisi vahva tekijä jopa kevään karkeloissa, mutta ailahtelun myötä ilmoilla on uhkakuva siitä, että Petri Karjalaisen projekti kuopiolaisjoukkueen peräsimessä ei välttämättä päätykään kovin ruusuisella tavalla.

Ilveksestä on vaikea ottaa selvää sen kaikkien poissaolojen keskellä. Lukas Svejkovsky oli ja on erittäin lupaava hankinta, mutta hänkin on sahannut kokoonpanon ja sairastuvan välillä. Ilveksen kohdalla kaikista merkittävin kysymys liittyy siihen, että onko sen prosessi tarpeeksi pitkällä vielä Tommi Niemelän debyyttikauden lopulla? Ilves on parhaimmillaan erittäin lupaava joukkue, mutta siihen liittyy paljon epävarmuustekijöitä.

1:41

Karri Kiveltä kovaa tekstiä Ilveksen Lukas Svejkovskystä – latasi ennustuksen keväästä

Sensaatioiden aika ohi?

Liigassa SaiPa ja Kiekko-Espoo ovat olleet syksyn ehdottomia sensaatiojoukkueita. SaiPa johtaa sarjaa, eikä Kiekko-Espoo ole kaukana perässä. Heidän molempien kohdalla kysymykset kääntyvät siihen, että niinköhän heidän puhtinsa riittää vielä runkosarjan jälkimmäisellä puoliskolla?

SaiPa yskähteli joulukuun lopulla, kun taas Kiekko-Espoo on hieman hiipunut kaiken keskellä. Heidän molempien kohdalla pitää puhua realiteeteista.

Kun taidollisesti paremmat joukkueet parantavat, SaiPa ja Kiekko-Espoo uhkaavat pudota kelkasta. Tosin. Molempien joukkueiden taustat ovat sen verran hyvin kunnossa, että molemmat yltävät varmasti pudotuspeleihin. Sen jälkeen heillä molemmilla on sauma yllättää.

3:27

SM-liigassa iloisia nuoria yllättäjiä, Petteri Rimpinen syksyn valopilkku

5:03

SM-liigan joulutodistukset: Pelicansille ja Kärpille karut arvosanat, SaiPalle melkoinen tunnustus

Kommentti jatkuu kuvan alla.

Jyrki Ahon (kuvassa takana, fläppitaulu kädessä) Kiekko-Espoo hakee yllätyksiä keväällä Liigassa.

Voiko kukaan pysäyttää?

Kaikkien sensaatioiden keskellä yksi asia ei muutu miksikään. Kun kevätkausi lähtee liikkeelle, Tampereen Tappara on taas Liigan ylivertainen mestarisuosikki.

Tapparan peli on jo nyt paljon paremmalla mallilla kuin mitä se oli vielä viime kaudella näihin aikoihin. On vaikea nähdä, että yksikään joukkue voisi voittaa Tapparaa neljästi pudotuspelisarjan sisällä.

Tapparalla on niin paljon laatua eri sektoreilla ja sen ydinosaaminen on jäätävän kovalla tasolla. Juha Metsola on edelleen laatuveskari, puolustuksessa on leveyttä ja samaa voi sanoa kirvesrintojen hyökkäysosastosta.

SM-liigan yleisen mielenkiinnon kannalta olisi hienoa, mikäli joku pystyisi pysäyttämään Tapparan menestyskulkueen. Käykö niin? Tuskinpa.

Peikko nimeltä Jokerit

SM-liigan keväässä kaikista suurin mielenkiinto saattaa tulla lopulta sarjan ulkopuolelta. Koko kevät on pedattu sille, että Helsingin Jokerit haastaa liigajoukkueen karsintasarjassa.

Valtteri Filppula, Juhamatti Aaltonen, Antti Pihlström ja Risto Dufva vastaan konkurssipelon keskellä oleva liiganippu. Olisihan tuossa tarinaa kerrakseen.

Jokerit on lähestynyt kevään karkeloita hyvin määrätietoisella tavalla. Se on tehnyt tarvittavia hankintoja ja sillä on loistavia johtavia pelaajia kevään mittelöitä varten. On myös selvää, että Jokerit tarvitsee vielä muutamia lisäpalasia, jotta se on valmis tavoittelemaan liigapaikkaa.

Mikäli Jokerit on mukana karsinnoissa, niitä värittää yksi hyvin merkittävä seikka. Fakta kun on se, että Liiga tarvitsee kiperästi Jokereita ja sen tuomaa sekä luomaa mielenkiintoa.

Siinä onkin asetelmaa kerrakseen, kun vaikeuksien keskellä tarponut liigaseura kohtaa sekä nälkäisen jättiläisen että myös ulkoista voimaa.