Jyväskylän JYP tiedottaa tehneensä loppukauden sopimuksen maalivahti Oskari Setäsen kanssa. Viime kaudella Ranskan Rouen Dragonsin paidassa kiekkoillut Setänen on ollut alkukauden ilman sopimusta.
Setänen on edustanut Liigassa KooKoota, Lukkoa, TPS:ää ja Ässiä. Kaudella 2020-2021 tuli Suomen mestaruus Lukon paidassa. Setänen on pelannut Liigassa yhteensä 295 ottelua. Viime kaudella pelejä kertyi 30 kappaletta Ranskan liigassa.
– Oskari on luotettava maalivahti, joka on päässyt pelaamaan viime kausilla hyvän määrän otteluita. Setänen tuo meille tukea ja varmuutta maalivahtiosastollemme, JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä kertoi seuran tiedotteessa.
– Setäsen sopimus mahdollistaa nuorille maalivahdeillemme lisää otteluita yhteistyöjoukkueissamme. Tulevaisuuden kannalta meidän nuoret maalivahtimme tarvitsevat mahdollisimman paljon pelejä tässä kohtaa uraansa, Mälkiä totesi.