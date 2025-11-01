Ennen jääkiekon SM-liigakauden alkua ei olisi ajatellut, että Helsingin IFK:n voittoa Porin Ässistä voisi pitää huomattavana yllätyksenä, mutta tässä tilanteessa se on sitä. Sarjajumbo päihitti sarjakärjen 3–0.

Olli Jokisen ensimmäistä kauttaan valmentama HIFK on räpiköinyt poikkeuksellisella tavalla sarjajumbona. Lukuisista loukkaantumisistakin alkukaudella kärsinyt helsinkiläisseura lähti otteluun sarjakärki Ässiä vastaan kuuden ottelun tappiokulussa.

Vaan helpotusta tuli ainakin hetkellisesti.

HIFK juhli kotonaan 3–0-voittoa. Helsinkiläiset löivät vahvat tahdit tuloksekkaalle illalleen toisessa erässä hurjalla 12 sekunnin tehohetkellä, jonka aikana sen ensimmäiset kaksi maalia syntyivät.

Ensin oman laukauksensa irtokiekon jatkoi yläkulmaan Jere Somervuori ja heti perään maalinedusmylläkän päätti osumaan Petr Kodytek.

Katso Kodytekin maali ylälaidan videolta.

Kolmannessa erässä Otto Somppi ohjasi ylivoimalla kudin häkkiin.