KalPan Jaakko Lantta potkaisi itsensä suihkuun.
Lue myös: Tapparaa sokeerattiin – SM-liigajumbo loksautti leuat
KooKoo katkaisi kolmen ottelun mittaisen tappioputkensa jääkiekkoliigassa komealla tavalla KalPan vieraana. Ainoastaan kolme maalia tappioputkensa aikana tehnyt KooKoo sai jälleen kiinni maalinteon tehokkuudestaan, ja vieraat napsivat täydet pisteet murskalukemin 2–6.
Syyskauden kovin vierasjoukkue näytti Niiralan montussa vaarallisuuttaan toden teolla. Suurimmat pistesaldot rohmusivat Marcus Davidsson (1+3), Joonas Oden (2+1) ja Jesper Ahlroth (0+3).
Päätöserässä tunteita herätti sikailuistaan otsikoita aiemminkin keränneen KalPa-hyökkääjä Jaakko Lantan saama ottelurangaistus. Lantta kamppaili päädyssä KooKoo-puolustaja Ahlrothin kanssa ja potkaisi jäähän kaatuessaan häntä nilkan yläpuolelle. SM-liiga tiedotti myöhemmin perjantaina tilanteen etenevän kurinpitodelegaation käsittelyyn.
Näet potkutilanteen ylälaidan videolta.
Viime kauden mestari KalPan puolustuspelaaminen on ollut pahasti sekaisin läpi kauden. KooKoo-ottelu oli peräti yhdestoista kerta, kun KalPa on päästänyt vähintään viisi maalia omiin. Vertailuksi voidaan asettaa viime kauden kokonainen runkosarja, jossa sama tapahtui vain neljästi.