MTV Urheilun asiantuntijat Juhamatti Aaltonen ja Karri Kivi analysoivat lauantain liigalähetyksessä SM-liigan tämän hetken kuumimpia nimiä. Mukana joukossa olivat sarjakärki Ässien maalivahti Jan Bednar ja hyökkääjä Jonne Tammela sekä sarjakakkosen JYPin hyökkääjä Santeri Huovila.

Katso pääkuvan videolta kokonaiset analyysit, joissa Juhamatti Aaltonen kertoo, kenen tulevaisuus on muualla kuin Suomessa ja arvion Jonne Tammelan mahdollisesta Leijonat-kutsusta.

Ensimmäisenä käsittelyyn pääsi Ässien tshekkivahti Jan Bednar, joka torjui lauantaisessa ottelussa 3-2-voiton Lukosta. Bednar, 23, on pelannut ennen lauantain peliä lokakuussa seitsemän ottelua napaten viisi voittoa kovalla torjuntaprosentilla 94,4. Päästettyjen maalien keskiarvo on kova 1,40.

– Hän on yllättänyt kyllä kaikin puolin. Maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendahlilla oli kovat odotukset, mutta on kyllä lyönyt ne laudalta. Tyypillistä hänelle on olla erittäin rauhallinen. Se huokuu pelistäkin. Harvoin tulee kiire, Kivi totesi.

Toisena pelaajana listalle nousee pistepörssiä johtava Santeri Huovila, jolla oli tehoja kasassa ennen lauantain Kiekko-Espoo -ottelua 1+18=19.

– Mielestäni tämä on jo vähän seksikäs luku, lähetystä juontanut Jukka Lohva sanoi.

21-vuotias Huovila merkkasi vielä lisää tehoja 6-3-voittoon päättyneeseen Kiekko-Espoo-otteluun. Pisteitä tuli 1+1 ja nyt kokonaislukema pörssin piikkipaikalla on 2+19=21.