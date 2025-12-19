MTV Urheilun Siim Liivik kiinnitti huomiota Ilveksen Lukas Jasekin reaktioon Kiekko-Espoon vaihtoaition suuntaan.

Ilves juhli SM-liigaperjantain Hockey Night -ottelussa Kiekko-Espoota vastaan 13 minuutin kohdalla kultakypärä Matic Törökin tälläämää 2–0-maalia.

Kiekko-Espoo kuitenkin haastoi maalin. Osumaa alustanut Ilveksen Lukas Jasek oli maalivahdin alueella kontaktissa maalivahti Sami Rajaniemeen, joskin espoolaispuolustus oli tarrannut Jasekiin.

Maalivahdin häirintää ei videotarkistelussa todettu. Ilveksen maali hyväksyttiin, ja Kiekko-Espoo sai kahden minuutin rangaistuksen.

MTV Urheilun asiantuntija Siim Liivik ehti kaukalon laidalta raportoida Ilveksen tshekkiläisen tähtihyökkääjän eleestä Kiekko-Espoon päävalmentajalle.

– Tuossa oli mielenkiintoinen tilanne. Jasek kun tuuletti maalia Kiekko-Espoon penkin ohi, oikein myhäili veikeästi vaihtopenkille ja varsinkin Jyrki Aholle. En tiedä, onko siellä jotain historiaa, mutta hän ainakin nautti tilanteesta, Liivik selvitti.

Näet maalin ylälaidan videolta.

Ilves paineli Kiekko-Espoon epäonnistuneesta haastosta saaman jäähyn aikana jo 3–0-johtoon.