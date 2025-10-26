Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtanen kehuu vuolaasti joukkueensa 17-vuotiasta superlupausta Alberts Smitsiä.

Latvialainen Smits debytoi SM-liigassa jo viime kaudella, mutta tänä syksynä hän on murtautunut upeasti Jukureiden luottopelaajaksi. Smits on tehnyt 16 ottelussa tehot 4+2.

Päävalmentaja Jonne Virtanen kehuu nuorta suojattiaan antaumuksella.

– On kyllä poikkeuksellinen 17-vuotias. Hän on kyllä kehittynyt. Muistan, kun hänet nostettiin SM-liigaan samoihin aikoihin kuin tulin. Pari ensimmäistä viikkoa oli niin puhki treeneissä, että pää vei joka suuntaan, Virtanen muistelee Ilves-ottelun lehdistötilaisuudessa.

– Sellainen valmentajan ihannepelaaja. Et uskalla liikaa valmennellakaan, että välillä voi tulla ihan mitä vaan, mutta kyllä se on plussan puolelle aika vahvasti jäänyt. Huoleton pelimies. Hän on kesän aikana ensimmäistä kertaa harjoitellut fysiikkaakin. Se näkyy kyllä, Virtanen jatkaa.

191-senttistä ja 93-kiloista puolustajaa povataan eri listauksissa varattavaksi ensi kesän NHL-varaustilaisuudessa ensimmäisellä kierroksella. Jos Virtasta on uskominen, näin tulee myös kesällä tapahtumaan.

– Ihmettelen, jos ei mene aika alussa, kun (NHL:ssä) varaillaan pelaajia. Hyvä poika, Virtanen myhäilee.