Raimo Helminen saavutti hienon rajapyykin jääkiekon SM-liigassa päävalmentajana.
Hotellikiertuetta koko viikon viettänyt Rauman Lukko sai perjantaina Lappeenrannassa anteeksi avauserässä viettämänsä päiväunet, mutta nukahti uudelleen tasoituksen jälkeen ylivoimalla. SaiPa löylytti yhtenään jäähyjä ottanutta ja suuta soittanutta Lukkoa maalein 5–2.
Joukkueet tulivat kaukaloon yhtenevässä kuuden liigavoiton sumassa. SaiPan viimeisin tappio on Lukon viiden viikon takainen vierailu itärajalle.
Käännekohdaksi osoittautui Lukon neljän minuutin ylivoima toisen erän lopulla. Sen aikana vierasjoukkueen nimimiehet päästivät SaiPan Eero Klintrupin viimeistelemään alivoimalla läpiajosta voittomaalin 3–2. Pohjat osumaan teki Samu Bau. Toista liigakautta pelaavalle oululaiskasvatti Klintrupille, 23, maali oli kauden neljäs ja liigauran 11:s.
– Saimme alkuun pari maalia suhteellisen kevyesti. Toinen erä oli Lukon, mutta kolmannessa oltiin parempia ja voitettiin. Tähän mennessä ollut lähinnä pomppumaaleja, mutta nyt tuli eka tekemällä tehty, kommentoi Klintrup MTV:n haastattelussa vahvalla Oulun murteella.
Alkuviikosta Sveitsissä häviämässä käynyt Lukko kärsi kieltämättä sairastapauksista. Kahdeksan kaksiminuuttista ottaneessa raumalaisrivistössä nähtiin Kisapuistossa peräti kolme liigadebytanttia.
Aiemmin kaudella 94 liigamaalia tehneeltä Lukolta puuttuivat miehistöstä yhteensä 93 (32+61) tehopisteen miehet.
Helminen nöyränä
SaiPan päävalmentaja Raimo Helmiselle kerrottiin lehdistötilaisuudessa, että voitto oli hänelle uran sadas SM-liigajoukkueen päävalmentajana. "Raipe" kiitti saamistaan onnitteluista mutta kommentoi ottelua kriittisen nöyrästi.