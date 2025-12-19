– Saimme alkuun pari maalia suhteellisen kevyesti. Toinen erä oli Lukon, mutta kolmannessa oltiin parempia ja voitettiin. Tähän mennessä ollut lähinnä pomppumaaleja, mutta nyt tuli eka tekemällä tehty, kommentoi Klintrup MTV:n haastattelussa vahvalla Oulun murteella.

Hotellikiertuetta koko viikon viettänyt Rauman Lukko sai perjantaina Lappeenrannassa anteeksi avauserässä viettämänsä päiväunet, mutta nukahti uudelleen tasoituksen jälkeen ylivoimalla. SaiPa löylytti yhtenään jäähyjä ottanutta ja suuta soittanutta Lukkoa maalein 5–2.

– Alku oli hyvä, mutta toisessa erässä saatiin oppitunti. Meidän piti sillä lailla, miten Lukko pelasi. Kyllä Lukko näytti, miten pelataan voittavaa jääkiekkoa. Se teki kaikki ratkaisut oikein toisessa erässä. Sitten saatiin erikoistilannemaalit ja sitä kautta pisteitä, Helminen kertoi.