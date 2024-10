Liigan ennakkosuosikki merkittävissä ongelmissa – asiantuntija hämillään pahaenteisestä käänteestä

Uudet vahvistukset ovat aloittaneet kautensa tehokkaasti, mutta Kärppien peli on yskinyt. Oululaiset aloittivat kautensa kolmella voitolla, mutta sittemmin tulokset ovat heikenneet. Kärpät on ollut suurissa vaikeuksissa varsinkin puolustuspäässä.

Kärpät on päästänyt kahdeksassa ottelussa jo yhteensä 31 maalia. Kärppiä enemmän oma verkko on heilunut enemmän vain HPK:ssa ja Jukureissa.

– Kollektiivi on hukassa. Yksinkertaisesti. Vahvat yksilöt Turunen, Kovarcik, Gardiner ja Tardif omilla yksilöpiikeillään tuo Kärpät mukaan. Se ei pitkässä juoksussa riitä. Kuukausi sitten heissä oli parhaassa kunnossa se, mutta nyt se juoni on kadonnut yhteispelaamisesta, Kivi sanoo Liigaviikossa.

On sanomattakin selvää, että paperilla Kärpät on yhä yksi SM-liigan voittajasuosikeista. Kyse on Kiven mukaan vain siitä, että peli on saatava paremmin rullaamaan.