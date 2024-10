Tässä ovat SM-liigan alkukauden surkeimmat joukkueet – erinomainen ryhmä "todella solmussa"

Muuten joukkue on ollut hukassa. Kuudesta viimeisestä ottelustaan Kärpät on voittanut yhden. Oulussa kärsittiin viimeisin takaisku keskiviikkona, kun SaiPa haki 6–3-vierasvoiton.

– On todella solmussa tällä hetkellä. Erinomainen joukkue. Nyt on puolustuksen kautta kadonnut kaikki, Karri Kivi linjaa.

Silmiinpistävää on, että Kärpät on päästänyt eniten maaleja SM-liigassa. Oululaisten hyökkäysvoima tunnustetaan, mutta puolustuskaluston riittävyys on herättänyt kysymysmerkkejä.