Tampereen Ilves ja sen ulkomaalaispelaajat olivat tarkassa syynissä MTV Urheilun liigastudiossa Ilveksen kohdatessa SaiPan vieraskaukalossa perjantaina. MTV Urheilun asiantuntijoilla Lasse Kukkosella ja Juhamatti Aaltosella riitti sanottavaa Ilveksestä ja sen ulkomaalaisvahvistuksista. Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä pääsi puolestaan vastaamaan väitteeseen siitä, että Ilveksen ulkomaalaispelaajia on vaikea pitää tyytyväisinä.

Katso pääkuvan videolta, miten Tommi Niemelä vastasi MTV Urheilun väitteeseen. Jutun alla olevalla videolla Lasse Kukkosen ja Juhamatti Aaltosen analyysi Ilveksestä kokonaisuudessaan.

Viime kauden pronssijoukkue Ilves on jäänyt alkukaudesta taistelemaan SM-liigan peräpään sijoituksista. Peli on ailahdellut ja kaikista ulkomaalaisvahvistuksista ei ole saatu sitä irti, mitä olisi tarvittu.

– (Lukas) Svejkovsky, (Jens) Lööke ja (Lukas) Jasek, jotka olivat ennalta suunniteltu kärkeen, ovat kaikki vähän epäonnistuneet jollain tavalla. Sitten (Luke) Henman ja (Matic) Török, jotka olivat suunniteltu alemmaksi, vetävät taas uskomattomasti. Heillä rooli nousee ja toisilla laskee, niin on jännä nähdä, miten saavat tuon paletin toimimaan, Aaltonen totesi studiolähetyksessä.

Kukkonen nosti esille, että Ilveksellä on paljon samantyyppisiä pelaajia, mikä on joukkueelle iso haaste. Aaltonen komppasi toteamalla, että pelaajista on ylitarjontaa ja joukkue on välillä liian samantyylinen. Studiota juontanut Teemu Niikko tiedusteli kaksikolta, että onko Ilves nyt tilanteessa, jossa on vaikea pitää ulkomaalaispelaajat tyytyväisinä.

– Ei siellä välttämättä kauhean tyytyväisenä olla, jos ajatus on ollut se, että ollaan ykköskentän ylivoimapelaaja ja huomaat, että oletkin kolmosketjussa ja pelaat viimeiset 10-15 sekuntia ylivoimaa. Silloin alkaa ulkomaalaispelaaja miettimään, että miksi minä tulin tänne, Kukkonen sanoi.

– Ulkomaalaispelaaja tulee tänne juuri sen takia, että pelaa huippukauden ja lähtee menemään isommille kentille. Onhan se sitten pettymys, kun epäonnistut ja nyt mennään vasta alkukautta. Tietenkin aikaa on vielä, mutta kyllähän se alkaa luomaan paljon kysymyksiä ja epävarmuutta, Aaltonen summasi.

Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä pääsi keskustelun jälkeen vastaamaan väitteeseen siitä, että joukkueen ulkomaalaispelaajia on vaikea pitää tyytyväisenä. Pääkuvan videolta voit kuunnella Niemelän vastauksen.

Ilves hävisi perjantaisen ottelun SaiPalle maalein 2-5. Ilves kohtaa lauantaina kotonaan KalPan ja SaiPa vieraissa TPS:n.

Alla olevalla videolla Lasse Kukkosen ja Juhamatti Aaltosen analyysi Ilveksestä kokonaisuudessaan.