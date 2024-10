Nämä neljä joukkuetta nousivat esiin, kun Liigaviikko niputti alkukauden onnistujat – "Kovin painetila vuosikausiin"

Ville Peltosen neljäs kausi HIFK:n peräsimessä on alkanut suotuisasti. HIFK on kerännyt 17 ottelustaan komeat 37 pistettä ja johtaa sarjaa yhdeksän pisteen kaulalla ennen kolme ottelua vähemmän pelannutta Tapparaa.

– Se oli kovin painetila vuosikausiin, mitä yksittäisellä joukkueella on ollut. Niin Ville Peltosella kuin joukkueella. Noin kylmäveristä, erinomaista peliä. Sarjakärki ihan ansaitusti. Onnistunut sellaisen yksinkertaisen pelin tulokseksi muuttamisessa. Bravo, IFK tähän mennessä, Kivi tuumii.

Huippuiskuun virittäytyneen Jori Lehterän johtama ykköskenttä on ollut HIFK:n alkukaudessa kaikki kaikessa. Lehterä johtaa pistepörssiä, Iiro Pakarinen maalipörssiä ja ketjun kolmas lenkki Kristian Vesalainen on pistepörssissä neljäntenä. Takana puolustuksessa Luke Martin on pakkien pörssissä kakkosena.