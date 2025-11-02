



SM-liigassa miljoonien uhka: Seuroille katastrofaalinen vaikutus MTV Julkaistu 02.11.2025 07:30 Antti Rämänen Jääkiekon SM-liigaa uhkaava hajoaminen voisi syöstä useat seurat pahaan kurimukseen vuosia sitten tehtyjen päätösten takia. MTV Urheilu uutisoi noin vuosi sitten, että suuri joukko SM-liigan seuroista on tehnyt kirjanpidossaan liigaosakkeelle arvonkorotuksen. Osa seuroista on korottanut osakkeen arvon jopa 1,8 miljoonaan euroon, vaikka ovat aikoinaan maksaneet vain murto-osan tästä. Taustalla on 2010-luvulta lähtien kabinettipäätöksillä tehty sarjan laajentaminen, jonka yhteydessä Sport, KooKoo ja Jukurit maksoivat liigaosakkeestaan 1,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 Kiekko-Espoon kohdalla osakkuuden hinta nousi 2,2 miljoonaan euroon. Liigaosakkeen hinnoittelu on herättänyt vuosien saatossa paljon keskustelua. Suomen Jääkiekkoliiton kunniapuheenjohtaja Kalervo Kummola on kutsunut käytäntöä jopa "kepulikonstiksi", jolla seurat ovat voineet kaunistella tasettaan ja näyttää luontonantajien silmissä todellista tilannettaan luottokelpoisemmilta. Tänä aikana myös useat SM-liigan alkuperäisistä osakkaista ovat korottaneet oman liigaosakkeensa arvoa omassa kirjanpidossaan. MTV Urheilun selvityksessä marraskuussa 2024 kävi ilmi, että seuroista SaiPa, JYP, Pelicans, Ilves ja KalPa ovat korottaneet liigaosakkeensa arvon vähintään miljoonaan euroon.





Grafiikka kertoo, miten kukin seura on liigaosakkeensa arvon määritellyt. Sportin ja KooKoon kohdalla kyse on summasta, jonka seurat ovat todellisuudessa myös maksaneet osakkeesta. Taulukossa ei ole huomioitu Kiekko-Espoota, joka ei ole vielä maksanut liigaosakettaan. MTV

Näistä Ilves, JYP ja SaiPa ovat tehneet osakkeelleen yli 1,5 miljoonan arvonkorotuksen. Pelicansin tekemä korotus on 879 000 euroa, KalPan 720 000 euroa ja Ässien 406 000 euroa.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on Jukurit, joka on korottanut maksamaansa 1,8 miljoonan euron osaketta 627 000 eurolla peräti 2,4 miljoonaan euroon.

SM-liigan alkuperäisistä osakkaista HIFK, HPK, Lukko, Kärpät, Tappara ja TPS eivät ole tehneet liigaosakkeelleen minkäänlaista arvonkorotusta. MTV Urheilun keräämien tietojen mukaan Kärpät on merkinnyt osakkeen nimellisarvoksi reilut 16 000 euroa ja Tappara pyöreän nollan.

SM-liiga on ollut syksyllä 2025 koko historiansa suurimmassa hajoamisvaarassa. Suurten seurojen ryhmittymä vaatii sarjan joukkuemäärään pienentämistä sekä muutosta pudotuspelien lipunmyynnin ja mediasopimuksen tulonjakoon.

Äärimmäisessä tapauksessa joukko seuroja uhkaa jättää SM-liigan ja liittyä Tapparan entisen puheenjohtajan Heikki Penttilän Causabon Oy:n kutsusta uuteen perusteilla olevaan sarjaan.

Ilves on yksi suuren arvonkorotuksen liigaosakkeelleen tehneistä seuroista.Photomotion / All Over Press

Tämä tietäisi todennäköisesti loppua myös nykyiselle Jääkiekon SM-liiga Oy:lle, jonka osakkaita seurat ovat. Se taas johtaisi korkealle nostetun osakkeen arvon romahtamiseen.

– Jos Liiga hajoaa hallitsemattomasti, liigaosake todennäköisesti menettää arvonsa. Tällä olisi erittäin negatiivinen vaikutus seurojen taloudelliseen asemaan, näkee konsulttiyhtiö EY:n talousjohdon neuvontapalveluiden johtaja Janne Aalto.

EY on vuosien ajan tutkinut ja raportoinut SM-liigan talousnäkymistä.

Aallon mukaan seurayhtiöt joutuisivat liigaosakkeen arvon laskiessa perumaan tekemänsä arvonkorotuksen uutta alempaa arvoa vastaavaksi, ja jos arvo putoaa nollaan, taseeseen merkitty hankintahinta jouduttaisiin kirjaamaan alas. Tämä tarkoittaisi välitöntä kriisiä monissa seuroissa.

– Akuutiksi tilanne voi muuttua silloin, jos liigaosaketta on käytetty esimerkiksi velkojen vakuutena. Tällaisessa tilanteessa velkoja voi vaatia velkaa maksuun välittömästi. Useammalla seuralla oma pääoma ei kestä liigaosakkeen arvon laskemista, Aalto toteaa.

Muutama seura vakavassa vaarassa

Arvonkorotuksen tehneistä seuroista katastrofaalisin tilanne olisi JYPillä, jolla oman pääoman sarake näytti viimeisimmässä tilinpäätöksessä vain 550 000 euroa. Seura jäisi alaskirjauksen hetkellä siis yli miljoonan pakkaselle.

Liigaosakkeen arvon putoaminen nollaan olisi raju isku myös 1,8 miljoonaa euroa osakkuudestaan maksaneille Sportille, KooKoolle ja Jukureille. Millään näistä seuroista ei oman pääoman määrä riittäisi tällaiseen alaskirjaukseen.

Näistä Sportin oma pääoma on parhaalla tolalla 1,6 miljoonassa. KooKoolla vastaava luku on 1,2 miljoonaa ja Jukureilla vain 240 000 euroa.

JYP ja Jukurit olisivat välittömissä vaikeuksissa, jos SM-liigaosake menettäisi arvonsa.Vesa Pöppönen / AOP

Mikkeliläisseura Jukurit on lisäksi pantannut liigaosakkeen entisen omistajansa Heikki Viitikon vaihtovelkakirjan vakuudeksi. Surkuhupaisaksi tilanteen tekee fakta, että Jukurien 2,2 miljoonan velka Viitikolle on aikoinaan syntynyt juuri liigaosakkeen maksamisesta.

Osa liigaosakkeen arvon korkealle nostaneista seuroista pystyy paikkaamaan aukon taseessaan suoraan omistajiensa kukkarosta tai hyvän oman pääoman tasonsa ansiosta.

– Jotta oma pääoma saadaan kestävälle tasolle, voidaan päätyä tilanteeseen, jossa muita velkoja konvertoidaan omaksi pääomaksi tai seuraan tehdään muuta pääomitusta, Janne Aalto kertoo.

– Teknisesti yhtiö voi toimia negatiivisella omalla pääomalla, kunhan kassassa on rahaa tulevien velvoitteiden hoitamiseen.

JYPin kassatilanne on Liigan surkein. Seuran rahavarat olivat viime kauden päätteeksi vain 5 000 euroa. SaiPalla oli kassassa rahaa 471 000, Jukureilla 202 000, Pelicansilla 170 000 euroa ja Ässillä 94 000 euroa.

Myös Pelicansilla arvonkorotuksen alaskirjaus painaisi yhtiön oman pääoman pakkaselle. SaiPa selviäisi velvoitteistaan kohtalaisesti ja Ässätkin varsin täpärästi.

Sen sijaan Ilveksen ja KalPan oman pääoman määrä kestäisi vielä hyvin alaskirjauksen. Ilveksen oma pääoma oli viimeisimmän tilikauden päätteeksi 5,4 miljoonaa ja KalPan 1,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilveksen kassassa oli 2,2 miljoonaa ja KalPalla 1,1 miljoonaa euroa.