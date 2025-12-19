Joukkueiden molemmat kauden kohtaamiset jääkiekkoliigassa voittanut HIFK joutui perjantaina taipumaan TPS:lle 3–4-tappioon. Taiston ratkaisi vieraille Aleksi Saarela rystynostollaan samalla kuin juhlistaen varusmiespalveluksensa päättymistä.
– Eilen loppui (varusmiesaika). Se oli antoisa, mutta raskas kuusi kuukautta. Olen ylpeä, että sain suoritettua sen, iso kiitos armeijaan Säkylään, TPS-hyökkääjä Aleksi Saarela kertoi MTV:n tv-haastattelussa.
HIFK johti ottelua ennen kolmatta erää pariin eri otteeseen kahdella maalilla. TPS:n hyökkääjä Veli-Matti Savinainen (1+1) johti vieraiden kiriä, joka mahdollisti helsinkiläisvastuksen päihittämisen. Isäntien laihaksi lohduksi jäi se, että heidän pisteputkensa venyi yhdeksän ottelun mittaiseksi. Samalla TPS myös ylsi torjuntavoittoon, sillä täydellä pistepotilla HIFK olisi livahtanut sarjataulukossa TPS:n edelle.
Kaksikko kohtaa toisensa jo lauantaina, jolloin turkulaisella isäntäjoukkueella on vuorostaan kotietu.
TPS todisti tuoreesti Helsingissä, miten niin sanottu maalin peli kairataan voitokkaaksi. Turkulaisille perjantaina oli näet kyseessä hämmästyttävästi jo kauden 20. ottelu, jossa paremmuuden ero oli vain yksi maali.