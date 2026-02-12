James Van Der Beek kertoi Today-ohjelman haastattelussa joulukuussa, että syöpädiagnoosi muutti hänen elämäänsä myös monin positiivisin tavoin.

Keskiviikkona 11. helmikuuta kuollut yhdysvaltalaisnäyttelijä James Van Der Beek sanoi viimeiseksi jääneessä haastattelussaan, että syöpädiagnoosin saadessaan hän ajatteli, että syöpä tulisi olemaan "paras asia, joka hänelle koskaan on tapahtunut".

Dawson's Creek -sarjasta tuttu Van Der Beek sairasti suolistosyöpää. Hän puhui sairastumisestaan ja sen seurauksena muuttuneesta ajattelutavastaan Today-ohjelman haastattelussa joulukuussa.

Van Der Beek muisteli kuulleensa "pienen äänen päässään" elokuussa 2023, kun hän sai diagnoosin paksusuolen syövästä.

– Se sanoi: "Tulet tekemään elämääsi muutoksia, joita et olisi ikipäivänä tehnyt, jos sinulla ei olisi näin äärimmäistä diagnoosia, ja se tulee lisäämään terveitä ja onnellisia vuosia elämääsi", Van Der Beek sanoi haastattelussa.

James Van Der Beek sairasti suolistosyöpää.

Näyttelijä kertoi, ettei hän ennen sairastumistaan osannut hidastaa tahtiaan tai kiinnittänyt huomiota siihen, mitä hän söi. Suurin sairastumisen aikaansaama muutos oli Van Der Beekin mukaan se, että se johdatti hänet matkalle kohti itsensä rakastamista.

Sairastumisen myötä Van Der Beek myös oppi olemaan aidosti läsnä.

– Syöpä muutti kaiken. Se muutti tavan, jolla elän koko loppuelämäni.

Van Der Beek kuvaili olonsa olleen haastatteluhetkellä vahva, hyvä ja parempi kuin muutamaa kuukautta aiemmin.

– Tämä matka on ollut pidempi kuin olisin koskaan kuvitellut. Se on vaatinut minulta enemmän – enemmän kärsivällisyyttä, enemmän kurinalaisuutta, enemmän voimaa kuin tiesin minulla olevan.

Van Der Beek kertoi syöpädiagnoosistaan julkisuuteen marraskuussa 2024.

– Olen tähän asti käsitellyt tätä asiaa yksityisesti, saanut hoitoa ja vaalinut yleistä terveyttäni tarkemmin kuin koskaan ennen. Olen hyvässä paikassa ja tunnen itseni vahvaksi, hän kirjoitti tuolloin Instagramissa.

Van Der Beek tuli tunnetuksi Dawson Leeryn roolista Dawson’s Creek -sarjassa. Sarjaa esitettiin vuosina 1998–2003.