Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarjan kevätkausi päättyy dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon.
Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla nähdään monenlaisia käänteitä.
Salla iloitsee, kun Karin Korjaa mut! -sarja saa vihdoin ensi-iltansa.
– Tästä se alkaa kulta. Tämän jälkeen mikään ei ole enää ennallaan, Salla hihkuu Karille.
Marianna ja Aaro punovat yhteisiä juoniaan.
– Olemmeko me oikeasti tekemässä tämä nyt? Marianna kysyy Aarolta.
– Onko meillä muuta vaihtoehtoa, Aaro toteaa.
Aki yrittää jäljittää Henrikiä, joka on kadonnut.
Marianna tuo Henrikin teollisuushalliin Aaron yllätykseksi. Marianna kertoo tarvitsevansa mahdollisuuden kostoon.
Videolla nähdään, että Aaro laukaisee aseen.