Tubettaja muistelee Italiassa pikkulasten kanssa vietettyä lomaa, jossa moni asia meni pieleen.

Kahden lapsen isä, somevaikuttaja ja yrittäjä Roni Bäck kertoi kuulumisistaan ja kesäsuunnitelmistaan SuomiAreenassa Porissa.

– Oikein tasaisen tappavaa perhearkea. Päiväkodit menee kiinni ja lasten kanssa vietetään kesä ja koitetaan keksiä kaikennäköistä ohjelmaa siihen.

Bäckin perheeseen kuuluu puolison lisäksi 1,5 ja 3,5-vuotiaat lapset.

– Paljon mökkeilyä koitetaan harrastaa.

Loma ihan fiaskoksi

Bäck kertoo, että ulkomaille matkustaminen lasten kanssa ei ole aina mennyt ihan putkeen.

– Meillä on lomailut mennyt ihan fiaskoksi ja me ollaan valittu kohteet ihan pieleen.

Yksi tällainen pieleen mennyt loma oli Italiassa.

– Meidän majoitus oli 20 metriä ylämäkeä. Ei voinut vaunuja käyttää ja me jouduttiin lapset aina kantamaan ylös ja alas. Ei ollut housuvaippoja, oli vaan teippivaippoja.

Onnea ei ollut myöskään aterioinnin suhteen.

– Ravintolat aukesivat vasta seiskalta ja lapset menevät nukkumaan ennen seiskaa, joten ei voitu syödä ulkona.

– Me oltiin silleen, että miten tämä matkustaminen lasten kanssa on näin vaikeata. Sitten me mietittiin, että ehkä me ollaan vaan väärässä paikassa.