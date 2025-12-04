Erityisesti 25–34-vuotiaat suomalaiset syövät ruokansa mieluiten sohvalla tai nojatuolissa.
Joka neljäs ruokailee yleensä sohvalla, selviää Asuntosäätiön toteuttamasta kyselytutkimuksesta. Yli puolet kyselyyn vastanneista aterioi puolestaan ruokapöydän ääressä.
Sohvasyöminen on erityisen yleistä 25–34-vuotiailla. Yli 55-vuotiaat aterioivat muita useammin ruokapöydän ääressä.
– Tutkimuksemme mukaan nuorten ja vanhempien ruokailutavat eroavat suurestikin toisistaan. Vanhemmat ikäryhmät pitävät kotona kiinni perinteisistä ruokailutavoista, kun taas nuoremmilla ruokahetki saattaa olla rennompi ja vapaamuotoisempi, toteaa Asuntosäätiön viestintäjohtaja Johanna Otranen tiedotteessa.
Lähes joka toinen vastaaja kertoo laittavansa ruokaa päivittäin, ja ateriat nautitaan useimmiten kotona.
Joka kolmas vastaaja kertoo syövänsä joka päivä yhdessä perheen kanssa. Yhtä lailla liki kolmannes kertoo syövänsä yleensä itsekseen. Toisaalta tätä selittää se, että Suomessa oli yli 1,3 miljoonaa yksinasuvaa viime vuoden