Ovatko perussuomalaiset äärioikeistoa? Tätä mieltä asiantuntija on

– On väkivaltaisia ääriliikkeitä, jotka pyrkivät muuttamaan yhteiskuntajärjestelmää erilaiseksi. Niillä puolueilla, jotka toimivat parlamentaarisessa kontekstissa, on kokonaan eri lähtökohdat, ääriliikkeiden asiantuntija Tarja Mankkinen Euroopan komissiosta sanoi Huomenta Suomessa.

Mankkinen selittää, että rekisteröitynä puolueena perussuomalaiset on osa demokraattista järjestelmää ja noudattaa demokratian pelisääntöjä.

– Voi olla äärioikeistolainen puolue, joka on osa demokraattista systeemiä. Mutta sitten on äärioikeisto, joka ei hyväksy demokratiaa eikä ole osa parlamentaarista järjestelmää. Se on eri asia, Mankkinen jatkaa.