Sateinen viikonloppu saa aurinkoisen päätöksen. Ensi viikosta on tulossa poikkeuksellisen lämmin ja kuiva.

Lauantaipäivä on vielä monin paikoin sateinen, mutta sunnuntai tuo mukanaan kuivan käänteen.

– Ensi viikko on selvästi keskimääräistä kuivempi. Täällä on korkeapaine Suomen kaakkoispuolella, toteaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta sääkarttaa osoittaen.

Lauantain päivälämpötilat keikkuvat vain vaivoin 10 asteen yläpuolella ja sadealueita on liikkeellä lähes kaikkialla itäistä Suomea lukuun ottamatta. Sää on pilvinen ja etelänpuoleinen tuuli puhaltaa kohtalaisesti.

Muutoksen tuova sunnuntaipäivä on sen sijaan laajalti aurinkoinen ja lämpötila kohoaa Länsi- ja Etelä-Suomessa jopa yli 15 asteeseen. Sama tahti jatkuu Poudan mukaan myös ensi viikolla.

– Useampana päivänä tullaan menemään jopa lähelle 20 astetta eteläosassa maata. Selvästi yli 15 asteen lukemia.

Tiistaina saattaa esiintyä kuurottaisia sateita, mutta kaiken kaikkiaan luvassa on hämmentävän lämmin viikko, jonka lämpöhuippu nähdään mitä todennäköisimmin torstaina.

Lauantai on tähtiharrastuspäivä

Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Päivää vietetään tyypillisesti lähellä keskiviikkona ollutta syyspäiväntasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset.

Aamuyöstä taivaalta voi bongata Orionin. (kuvituskuva)

Mikäli pilvisyys ei muodostu esteeksi etelän suunnalla, pitäisi illalla loistaa kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Tutuista tähtikuvioista voi Ursan mukaan bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle ilmestyvän Orionin.