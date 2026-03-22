Pizza voi olla muutakin kuin perinteinen kinkku-ananasversio.
Pizzamestari-kilpailua maaliskuussa tuomaroinut kokki Risto Mikkola paljasti Huomenta Suomen haastattelussa parhaat vinkkinsä kotitekoisen pizzan valmistukseen. Mikkola kertoi muun muassa suomalaisten yleisimmän pizzamokan ja oikean tavan pizzan täyttämiseen.
Kokki suosittelee herkullista skagenpizzaa
Pizzan ei tarvitse kuitenkaan aina koostua niin perinteisistä raaka-aineista. Mikkola itse pitää pizzoista, joissa tomaattikastike on korvattu valkoisella kastikkeella.
Mikä sitten olisi kokin mielestä yllättävä, mutta hyvä makuyhdistelmä pizzassa?
– Laitat hyvää creme fraichea kastikkeeksi. Sitten juustoa, tilliä ja punasipulia ja paistat sen. Kun tulee uunista, niin laitat vielä katkarapuskagenia pizzan päälle
– Tämä sopii hyvin pohjoismaiseen tyyliin. Skagenistakin löytyy sitten vielä creme fraichea ja vähän chiliä, niin se toimii!