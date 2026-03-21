Dopingtestauksen epäonnistunut pisto aiheutti Jordan Anthonylle painajaismaista riesaa ennen MM-kultajuoksua.

Yhdysvaltain Jordan Anthony juhli perjantai-iltana 60 metrin hallimaailmanmestaruutta Torunissa, vaikka hetket ennen finaalia eivät menneet lainkaan optimaalisesti.

36 tuntia ennen kultajuoksua dopingtestauksessa tapahtui nimittäin virhe. Testaaja pisti neulan vahingossa väärään kohtaan Anthonyn käsivartta.

– Kun he ottivat verta, he eivät osuneet suoneeni, vaan ulkopuolelle. Sain jalkapallon kokoisen verihyytymän, Anthony kertoi The Guardianin mukaan.

Yhdysvaltalainen selitti, että siksi hänen vasen käsivartensa oli teipattu.

– Tämä on, mitä on. Mikään ei voi pysäyttää minua.

USA:n lääkärit onnistuivat nopealla puuttumisellaan vähentämään turvotusta. Anthony ei ollut kuitenkaan pystynyt nukkumaan toisella kyljellään tai liikuttamaan käsivarttaan kunnolla ennen suurkilpailua.

"He voittavat henkisesti"

Tuore maailmanmestari osoitti selässään olevia suuria tatuointeja tädistään ja serkustaan.

– Tätini kuoli vuosi sitten ja serkkuni kuoli neljä vuotta sitten ennen kuin menin yliopistoon, joten otin ne selkääni. Kun siis voitan fyysisesti, he voittavat henkisesti.

Anthony pysäytti 60 metrin finaalissa kellot aikaan 6,41, millä hän nousi jakamaan kaikkien aikojen tilaston nelossijaa.