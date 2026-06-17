Englannin ja Kroatian välinen L-lohkon avausottelu käynnistyi dramaattisesti, kun Kroatian suuri tähti Luka Modric, 40, syyllistyi rangaistuspotkun arvoiseen rikkeeseen.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Rangaistusalueelta purkua yrittänyt Modric ei huomannut takaansa lähestynyttä Noni Maduekea ja potkaisi tätä sääntöjen vastaisesti.

Seurannutta rangaistuspotkua asettui ampumaan Englannin kaikkien aikojen maalintekijä , jonka laukauksen onnistui torjumaan. Videotarkastus paljasti kuitenkin Livakovicin karanneen maaliviivalta ennen aikojaan ja rangaistuspotku uusittiin. Toisella yrityksellä Kane ei enää epäonnistunut.