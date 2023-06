Yhdysvaltalaistutkimus: Moni koronan sairastanut kärsii edelleen kahdesta oireesta

Valtaosalla haju- ja makuaisti palautui

Haju- ja makuaisti vaikuttavat elämänlaatuun

– Ilman näitä aisteja ruoka ei maistu hyvältä. Klassinen esimerkki tästä on se, että potilaat kertovat, että ruoka maistuu pahvilta.

Palautuvatko haju- ja makuaisti?

Tutkijoiden mukaan paljon asioita on vielä hämärän peitossa. Yksi kysymys on se, miksi ja miten korona vaikuttaa aisteihin joillakuilla, mutta ei kaikilla. Mysteeri on sekin, milloin potilaat voivat odottaa aistituntemusten palautuvan.