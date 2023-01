Heidi on kärsinyt muistikatkoksista, kovista nivelkivuista ja unettomuudesta lähes kaksi vuotta – asiantuntijoiden näkemykset long covidin syistä vaihtelevat

Noin 20 000 suomalaista on saanut long covid -diagnoosin ja uusia tapauksia ilmenee yhä edelleen. Vaikka moniammatillisella hoidolla on saatu sairastuneita hyvin kuntoutettua, on asiantuntijoille edelleen epäselvää, mikä pitkittyneen koronan taustalla oleva biomekanismi on.