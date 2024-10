HUSin apulaisylilääkäri on huolissaan koronarokotuskattavuudesta – "Korona ei ole kuin flunssavirus riskiryhmille"

Yli 80-vuotiaiden suomalaisten koronarokotekattavuus on tällä hetkellä 52 prosenttia ja 75–79-vuotiaiden vasta 18 prosenttia, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta .

– 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla pitäisi tavoitella ainakin yli 80 prosentin rokotuskattavuutta, jos me oikeasti haluaisimme taata sen, että meidän ikääntynyt väestömme ei sairastuisi vakavasti, Ruotsalainen sanoo.

Piikille kaksi kertaa

– Oli tärkeää aloittaa koronarokotukset tänä syksynä iäkkäimmille aiemmin, koska korona ei edelleenkään noudata kausiluonteisuutta emmekä tiedä, missä kohtaa syksyn voimakkain korona-aalto tulee. On yritetty tehdä parasta mahdollista arviota.Osassa Euroopan maita koronarokotuksia annetaan iäkkäimmille kaksi kertaa vuodessa. Sillä pyritään turvaamaan suojan kesto toistuvien epidemia-aaltojen aikana.

Suuria eroja eri puolilla maata

Esimerkiksi Pohjois-Savon hyvinvointialueella yli 80-vuotiaiden koronarokotekattavuus on 76,7 prosenttia, kun esimerkiksi Itä-Uudellamaalla se on 30 ja Vantaalla ja Keravalla 35.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella kattavuus on 43, Varsinais-Suomessa 54 ja Helsingissä 52 prosenttia.

– Tällä vauhdilla ei päästä korkeisiin rokotuskattavuuksiin kuin joillain itäisen Suomen hyvinvointialueilla. Nyt ihmisten pitäisi mennä rokotuksiin, nyt on se aika ja rokotuspisteille mahtuu. Rokotuspisteisiin on satsattu ja meidänkin alueellamme on vapaita aikoja. Esimerkiksi HUSin järjestämällä Meilahden tornisairaalan rokotuspisteellä rokotetaan riskiryhmäläisiä, ja sinne pääsee ilman ajanvarausta vuoronumerolla, Ruotsalainen kehottaa.